Inster allarga la famiglia, Hyundai lancia versione Van. City-suv Ev si apre alla mobiltà professionale

Hyundai amplia la gamma di Inster con la nuova versione Van a due posti, pensata per professionisti, artigiani, piccole imprese e operatori che cercano un veicolo compatto, elettrico e funzionale per gli spostamenti di lavoro, soprattutto in ambito urbano. La trasformazione è affidata al Kit Inster Van, che converte la parte posteriore della vettura in uno spazio dedicato al trasporto di merci leggere.

Il vano di carico è separato dall'abitacolo da una paratia in acciaio verniciato di nero, conforme ai requisiti della norma ISO 27956, e dispone di un piano di carico con superficie gommata. È inoltre presente un elemento predisposto per ospitare il kit di gonfiaggio e altri accessori. La configurazione Van mantiene le dimensioni contenute del modello, con una lunghezza di 3,82 metri e una larghezza di 1,61 metri.

Caratteristiche che, secondo Hyundai, rendono Inster particolarmente adatta alla mobilità professionale in città, dove la facilità di manovra e la possibilità di muoversi anche in spazi stretti possono rappresentare un elemento pratico per chi utilizza quotidianamente il veicolo per lavoro. Il Kit Inster Van, disponibile da settembre attraverso la rete Hyundai, ha un prezzo di 1.495 euro ed è compatibile sia con Inster sia con Inster Cross, la variante dal carattere più orientato all'utilizzo outdoor. Sul fronte della propulsione, Inster è un modello 100% elettrico con un'autonomia dichiarata fino a 370 chilometri nel ciclo WLTP combinato e fino a 518 chilometri in ambito urbano. La ricarica rapida in corrente continua è di serie e permette di passare dal 10 all'80% della batteria in circa 30 minuti quando la vettura è collegata a una colonnina ultrarapida.

La dotazione comprende inoltre tecnologie di connettività, comfort e sicurezza. Tra queste figurano il sistema infotainment con display touchscreen da 10,25 pollici, navigazione e aggiornamenti over the air, la strumentazione digitale TFT da 10,25 pollici e i servizi Hyundai Bluelink. La gamma offre inoltre di serie sistemi avanzati di assistenza alla guida e il pacchetto Hyundai Smart Sense.