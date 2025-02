Inster, il citysuv elettrico secondo Hyundai. Versatilità e tecnologia “da grande” le sue parola d'ordine

Si chiama Inster il nuovo city-suv firmato Hyundai, che debutta ufficialmente in Italia all'insegna della versatilità, cittadina ma non solo, visti gli ingombri esterni contenuti ma il generoso spazio interno e tutte le dotazioni che servono, mutuate direttamente dalle sorelle maggiori del medesimo marchi. Volendo trovare un aggettivo non ufficiale, Hyundai Inster è quello che potrebbe essere definito un'auto 'furba', perché pronta a soddisfare esigenze anche diverse, vuoi per le caratteristiche da city-car da un lato e vuoi per autonomia, comodità e tecnologia che la rendono adatta anche ad affrontare tragitti più o meno lunghi e perché no anche qualche piccolo viaggio. Non una city-car propriamente detta, quanto piuttosto una daily-car. «Hyundai - ha commentato Francesco Calcara, presidente e Ceo di Hyundai Italia - è un marchio con tante potenzialità ancore da esprime e che passano anche al di fuori del prodotto e da una storia di innovazione che parte dal paese che negli ultimi decenni ha vissuto una crescita esponenziale, per la quale Hyundai ha avuto ruolo importante». Innovazioni delle quale la nuova Inster si candita ad essere una rappresentante.

A giocare dalla sua parte, in prima battuta, Hyundai Inster ha le dimensioni ultra compatte che la rendono ideale per le strade italiane. A questo, però, si uniscono molti degli elementi chiave di tutte le Hyundai di segmento superiore, tra design personale e spazi interni sorprendentemente ampi e versatili, soprattutto in quanto a sedili posteriori e bagagliaio. A questo si aggiungono qualità di guida elevata e tanta tecnologia. Prima di salire a bordo della piccola Inster per un test-drive, abbiamo guidato nei giorni precedenti altri modelli elettrici della casa coreana e le differenze, in termini di comfort e tecnologia a disposizione, sono apparse minime, a cominciare da cruise control e rigenerazione della batteria (anche su Inster con selettori a paletta al volante). In pratica, Inster rappresenta tutto il nuovo mondo Hyundai concentrato in 3,82 metri di lunghezza e 1,61 di larghezza. Sul fronte delle motorizzazioni, Hyundai rende disponibile in due configurazioni diverse: la prima è dotata di una batteria da 42 kWh che alimenta un motore da 97 CV per un'autonomia media di 327 km (Wltpp), mentre la seconda è equipaggiata con batteria da 49 kWh e motore da 115 CV con un'autonomia media che arriva a 370 km, ma che diventano 518 km nel ciclo urbano. La ricarica rapida DC è di serie e permette di caricare dal 10 all'80% in appena 30 minuti. Inster prevede inoltre di serie anche il caricatore di bordo da 11 kW che ottimizza il tempo di ricarica anche sulle colonnine AC.

La gamma della nuova Hyundai Inster è semplice ed intuitiva, con solo 3 combinazioni complete come dotazione. Due gli allestimenti, XTech e XClass, con 2 configurazioni di batteria e potenza motore, con un prezzo che parte da 24.900 euro. L'allestimento XTech è disponibile con batteria da 42 kWh (97 CV) o 49 kWh (115 CV) e include una dotazione di serie completa unita ad avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. La versione con batteria più capiente parte da un prezzo di 26.650 euro e raggiunge i 370 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. Al vertice della gamma c'è l'allestimento XClass, proposto esclusivamente con batteria da 49 kWh a 28.650 euro, con dotazioni premium e ulteriori funzionalità di comfort.