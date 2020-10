Isuzu D-Max N60, il pick-up arriva alla settima generazione. Si rinnova in design e comfort

ROMA - Isuzu Motors festeggia 60 anni nel segmento dei pick-up e presenta il nuovo D-Max N60. Il veicolo, giunto alla sua settima generazione, si presenta con un design esterno ed interno completamente rivisto, novità sostanziali su motore, cambio, telaio, carrozzeria, sistema Infotainment, sistemi di sicurezza ed aiuto alla guida avanzati e capacità Off-Road ulteriormente migliorate, che l'utilizzo sia quello hobbistico, turistico o professionale. Tre versioni di cabina disponibili con cambio manuale o automatico in 9 colori differenti. A seconda del tipo di cabina, sono disponibili anche varie versioni fino ad arrivare alla doppia cabina con quattro versioni di allestimento. Il motore è un potente Diesel Euro 6d.

4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail, con un turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato ad acqua e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Sul' fronte della sostenibilità ambientale, il nuovo N60 ha un tasso di riciclabilità del 92% ed un tasso potenziale di recupero del 99.6%, mentre la riduzione dei consumi passa anche dal sistema ISS (Idling Start & Stop), studiato per assicurare affidabilità in fase di funzionamento con grande attenzione al comfort, dal momento che in fase di spegnimento l'esercizio dell'aria condizionata, se accesa, non viene interrotto. Il sistema di trazione 4x4 inseribile elettronicamente anche in fase di marcia garantisce affidabilità su ogni terreno, assieme al controllo elettronico attivo della trazione con funzione autobloccante. Inoltre, per le condizioni più estreme e i carichi più gravosi sono presenti le marce ridotte.

La prima marcia del cambio manuale è molto corta per consentire una partenza senza difficoltà in qualsiasi condizione di carico, anche sulle salite più ripide, aiutati anche dal sistema HSA. La funzione TSC permette di trainare in tutta sicurezza un rimorchio anche a velocità sostenute, agendo automaticamente sul sistema frenante per ridurre eventuali oscillazioni prodotte da forze esterne, come quelle derivanti da vento laterale. Disponibile nelle versioni con cambio manuale ed automatico, il nuovo D-Max N60 presenta un nuovo design più aggressivo, una maggiore altezza del cassone da terra e nuove linee più aerodinamiche che consentono di contenere consumi e vibrazioni anche a velocità elevate. La cabina più spaziosa facilita le operazioni di entrata ed uscita, mentre la comodità dell'abitacolo punta sulle molteplici regolazioni del sedile conducente e dalla possibilità di regolare il volante multifunzione con servosterzo elettrico sia in altezza che in profondità. I prezzi partono da 29.226 euro.