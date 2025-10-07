Iveco G-Way, il midibus a gas naturale pensato per la mobilità urbana debutta a Busworld 2025

A Busworld 2025, fiera internazionale dedicata al trasporto passeggeri, Iveco Bus ha presentato il G-Way, il suo nuovo midibus a gas naturale pensato per una mobilità urbana sempre più sostenibile, efficiente e accessibile. Con dimensioni compatte — 9,5 o 10,7 metri di lunghezza e soli 2,33 metri di larghezza — il G-Way è progettato per affrontare con agilità strade strette, centri storici e zone a traffico limitato, ponendosi come la soluzione ideale per quelle tratte urbane spesso difficili da servire con mezzi di dimensioni maggiori. Il cuore tecnologico del G-Way è un motore Iveco Tector - Nef 6 CNG da 280 CV, compatibile con il biometano, che assicura prestazioni elevate e basse emissioni, in linea con la strategia multi-energia del brand.

Accoppiato alla trasmissione ZF Ecolife 2, offre una guida fluida e confortevole, riducendo sensibilmente l'impatto acustico e le emissioni inquinanti: fino al 30% in meno di NOx e una quasi totale eliminazione delle polveri sottili. Quando alimentato a biometano, consente una riduzione dei gas serra fino al 95%, confermandosi come una scelta concreta e collaudata per la transizione ecologica delle flotte urbane.Tra i punti di forza del nuovo midibus anche l'autonomia, che può raggiungere i 500 km grazie alla possibilità di integrare 3 o 4 serbatoi di gas (960 o 1.280 litri), senza sacrificare spazio né aumentare l'altezza del veicolo, che resta contenuta a 3,255 metri. G-Way propone un pianale ribassato, rampa elettrica o manuale per l'accesso facilitato, una piattaforma dedicata alle persone con mobilità ridotta e una capacità di trasporto che supera i 60 passeggeri nella versione corta e gli 80 nella versione lunga.

La postazione di guida è progettata nel segno dell'ergonomia e della sicurezza, con sedile rialzato, visibilità ottimale e retrocamere al posto dei tradizionali specchietti. Già distribuito in Francia con il nome GX 137 CNG, dove ha raccolto un ordine di 700 unità per ×le-de-France Mobilités — il G-Way è disponibile per il mercato europeo con il suo nuovo nome.