Jaecoo 7 Super Hybrid, debutta in Italia l'innovativa versione ibrida plug-in. L'autonomia totale arriva a 1.200 km

Debutta in Italia con un prezzo promozionale a partire da 34.900 euro (fino al 28 febbraio 2025, con permuta), o con un finanziamento a partire da 229 euro al mese il nuovo Jaecoo 7 Super Hybrid, presentato lo scorso aprile al salone di Shanghai. A distanza di qualche mese dal debutto della versione a benzina, arriva adesso anche in Italia l'innovativa motorizzazione ibrida plug-in Super Hybrid System (SHS). Il successo del primo modello firmato Jaecoo è frutto di contenuti tecnologici, ma anche di un design moderno e personale, che reinterpreta l'estetica dei fuoristrada classici in cui robustezza ed eleganza si fondono in modo armonico. Disponibile in due versioni (Premium ed Exclusive), offre un sistema ibrido plug-in (SHS) è composto da: un motore benzina 1.5 TGDi da 105 kW (143 CV) e 215Nm; un motore elettrico per trazione EM2 da 150 kW (204 CV) e 310 Nm, un motore elettrico per ricarica EM 1100 kW (136 CV) e 120 Nm, una trasmissione ibrida dedicata DHT, un serbatoio da 60 litri di benzina e una batteria da 18,3 kWh. I benefici del sistema SHS permettono a Jaecoo 7 di consumare come un diesel di ultimissima generazione con un'autonomia particolarmente estesa e rispettando l'ambiente grazie a consumi energetici complessivi particolarmente contenuti e di beneficiare di tutti i benefici fiscali riservati alle vetture plug-in.

Grazie alla batteria LFP da 18,3 kWh e al serbatoio benzina da 60 litri, l'autonomia totale può superare i 1.200 km. Il suv ibrido vanta prestazioni elevate, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h. È dotato di un design moderno, con un abitacolo spazioso e comfort di alta qualità, come sedili riscaldati e ventilati, sistema di infotainment da 14» e 21 sistemi Adas per la sicurezza.Il Jaecoo 7 Super Hybrid è pensato per offrire un'esperienza di guida versatile, permettendo di passare facilmente dalla modalità 100% elettrica (con un'autonomia di 108 km) a quella ibrida per viaggi più lunghi.

La garanzia è estesa a 7 anni o 150.000 km, con ulteriori coperture per batterie e componenti principali. Inoltre, è disponibile con tecnologie avanzate per la sicurezza, tra cui il controllo elettronico di stabilità e l'assistenza alla guida automatica di livello 2. Il Jaecoo 7 rappresenta una soluzione premium, che combina alte prestazioni, risparmio energetico e design elegante, con una forte attenzione alla sicurezza e al comfort a bordo. Le linee decise, la silhouette imponente e squadrata con la grande griglia anteriore esagonale a linee verticali e il logo oversize posizionato sul bordo superiore del cofano, sono tutti elementi stilistici che evocano la natura selvaggia, la passione, la potenza, la determinazione.

Jaecoo 7 non è solo forza, ma anche eleganza. E qui la seconda parola, «cool» trova la sua massima espressione. Il design del modello rappresenta un viaggio nell'arte minimalista fatta di superfici pulite ed equilibrate. Mood raffinato e innovazione convivono anche negli interni. L'abitacolo, progettato per garantire il massimo comfort, trasmette una sensazione di spaziosità e di sicurezza. Tutti i comandi sono a portata di mano, a partire dal display da 14» che integra le principali funzioni di controllo del veicolo e da un sistema di infotainment di ultima generazione, fino al selettore del cambio integrato sul piantone dello sterzo.