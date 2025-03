Jaecoo 7 Super Hybrid: il plug-in da 1.200 km di autonomia totale. Forme originali e tanta tecnologia

Il marchio Omoda Jaecoo si sta affermando in Europa e in Italia con una linea di Suv e crossover termici, a cui ha affiancato recentemente anche un’elettrica. Per proseguire la sua offensiva sul mercato mancava solo la soluzione ibrida, che debutta sulla Jaecoo 7: un C-Suv dalle forme robuste e raffinate che si ispira al mondo dei fuoristrada e si fa apprezzare per la cura degli interni e la tecnologia di bordo. Questo Super Hybrid, come lo chiama la casa cinese, è un sistema plug-in a cui è aggiunto un generatore capace di caricare la batteria in movimento molto più velocemente di quanto farebbe il semplice recupero di energia, raggiungendo così un alto livello di efficienza. Già disponibile nelle concessionarie, parte da un prezzo di 38.900 euro.

L’estetica della Jaecoo 7 è chiaramente ispirata al mondo dei fuoristrada, con un’enorme calandra a barre verticali cromate e sottili fari con motivo a quadretti davanti e dietro. Le linee laterali sono lisce e pulite, alleggerite dal tetto a contrasto. La lunghezza di 4,50 metri la inserisce a pieno titolo nel segmento C; la larghezza è di 1,86 m e l’altezza di 1,67 m, con un passo di 2,67 m. La cura nei dettagli si percepisce anche nelle finiture interne, con un abitacolo moderno e di stampo premium dove non figurano tasti fisici, ma solo qualche comando a sfioramento e un grande touch screen verticale da 14,8" per l’infotainment.Più ridotto e minimalista il cruscotto digitale da 10,3", che viene integrato da un head-up display che presenta solo le informazioni essenziali. I comodi sedili sono regolabili elettricamente all’anteriore, mentre al posteriore lo spazio per i passeggeri è buono sia in altezza che in profondità. Notevole il vano bagagli da 500 litri, che non vede lo spazio rubato dai cavi di ricarica, alloggiati sotto la superficie.

Il cuore pulsante di questo modello è il propulsore plug-in, che Jaecoo definisce Super Hybrid: abbina un motore termico 1.5 turbo quattro cilindri a ciclo Miller da 143 Cv e 215 Nm di coppia a due propulsori elettrici, uno da 204 Cv per la trazione e uno da 82 Cv con funzione di generatore. La potenza di sistema arriva a 347 Cv, mentre la batteria da 18,3 kWh consente fino a 91 km di autonomia a zero emissioni. Il dato davvero interessante è però la percorrenza combinata, che supera i 1.200 km anche grazie a un ampio serbatoio della benzina da 60 litri. Il consumo a batteria scarica è comunque adeguato, con 6 l/100 km. La ricarica avviene a una potenza massima di 40 kW, un valore molto più alto della maggior parte dei plug-in in commercio.

Rispetto a un plug-in tradizionale, il Super Hybrid della Jaecoo 7 risulta perciò molto più efficace nel ricaricare la batteria in movimento. L’auto può muoversi con uno solo dei motori, oppure con entrambi in sinergia per la massima efficacia. Inoltre, il conducente può impostare la potenza della frenata rigenerativa su tre livelli. Su strada si fa apprezzare per la fluidità di guida, anche grazie alla trasmissione ibrida dedicata 1DHT. Il comfort per i passeggeri è notevole, anche sui sedili posteriori. L’abitacolo è luminoso grazie agli ampi finestrini e al tetto panoramico in vetro.

Il listino della Jaecoo 7 Super Hybrid parte da 38.900 euro in allestimento Premium, che presenta una dotazione di serie già molto ricca, con cerchi da 19" e gli Adas completi, mentre per la versione Exclusive più ricca con volante riscaldabile e tetto apribile si parte da 40.900 euro.