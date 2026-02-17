Jaecoo 8 SHS-P, comfort in viaggio e in off-road. Il Suv ibrido da 428 cv con 0-100 km/h in 5,8" e autonomia di 1.100 km

Off-road in formato ibrido, confortevole ed elegante, sono queste le caratteristiche del nuovo Suv Jaecoo 8 SHS-P. Una vettura spinta dal powertrain Super Hybrid System (SHS) che eroga una potenza combinata di 428 CV. A livello di prestazioni, l'accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 5,8 secondi, mentre l'autonomia complessiva dichiarata è superiore ai 1.100 km. Non manca la possibilità di effettuare la ricarica ultra-rapida, per recuperare dal 30% all'80% di carica del pacco batteria, in corrente continua, in un tempo di 20 minuti.

Per offrire comfort sia in viaggio che in fuoristrada, l'abitacolo della Jaecoo 8 SHS-P presenta sedili in pelle nappa, il rivestimento del cielo in velluto e 25 bocchette dedicate alla climatizzazione; mentre gli ammortizzatori CDC analizzano le condizioni della strada centinaia di volte al secondo e regolano lo smorzamento in pochi millisecondi. Completano il quadro il sistema intelligente all-terrain ed un comparto tecnologico che annovera un head-up display con realtà aumentata da 50 pollici e la visione panoramica a 540°. Infine, per quanto concerne la sicurezza, segnaliamo 19 funzioni ADAS di assistenza alla guida e la presenza di 10 airbag.