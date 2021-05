Jaguar E-Pace, si veste di nuovo con R-Dynamic Black Edition. Punta tutto su design e tecnologia a bordo

MILANO - Si chiama R-Dynamic Black Edition la nuova versione di Jaguar E-Pace. Attraverso una serie di specifici elementi esterni, la nuova arrivata è stata pensata in casa Jaguar per esaltare il design dinamico e l’estetica generale del compact SUV del ‘giaguarò. La R-Dynamic Black Edition è stata sviluppata sulla base della E-Pace R-Dynamic S e i suoi esterni sono caratterizzati da inserti Gloss Black presenti nelle calotte degli specchietti, sul paraurti anteriore, sulla cornice principale e inferiore della griglia e sugli elementi della griglia stessa. Anche le cornici dei finestrini e delle prese d’aria laterali, personalizzate con il Jaguar leaper, la scritta Jaguar e il badge posteriore sono rifiniti in Gloss Black.

Il rinnovato look esterno viene completato dal tetto panoramico, dai vetri oscurati e dai cerchi in lega da 19 pollici Satin Grey con pinze rosse a contrasto. La R-Dynamic Black Edition è disponibile in tutte le colorazioni previste per la E-Pace, compresa la nuova variante Ostuni Pearl White. All’interno è maggiore la connettività e l’elemento centrale del nuovo design interno è il touchscreen da 11,4 pollici HD con vetratura curva, integrato nel cruscotto centrale. L’ampio touchscreen, con il quale è possibile gestire il sistema d’infotainment Pivi Pro, presenta una maggiore chiarezza e consente al guidatore di svolgere le comuni attività con due semplice tocchi nella schermata principale, potendo contare anche su una struttura semplificata del menu.

La new entry della famiglia E-Pace è disponibile con una vasta scelta di motorizzazioni 2.0 litri MHEV Ingenium, che vanno dai diesel D165 e D200 ai benzina P200 e P250, tutti abbinati alla trasmissione automatica a nove rapporti e alla trazione All-Wheel Drive offerta di serie. La rinnovata E-Paceè dotata di un livello tecnologico e, a breve, sulla vettura sarà disponibile di serie l’Apple CarPlay wireless, così come l’Android Auto wireless, entrambi a disposizione tramite un aggiornamento SOTA per tutti i modelli equipaggiati con Pivi e Pivi Pro. A completamento della tecnologia Pivi Pro, c’è l’Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici, dotato di una risoluzione migliorata e di un layout personalizzabile.