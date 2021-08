Jaguar F-Pace, con la R-Dynamic Black si allarga la gamma. Miglioramenti tecnologici, c’è anche la “belva” SVR da 550 cv

Jaguar ha implementato la gamma F-Pace attraverso l’introduzione della raffinata versione R-Dynamic Black Edition e di rinnovate funzionalità di connessione. F-Pace R-Dynamic Black ha un prezzo di partenza di 65.940 euro, mentre il resto della gamma viene offerto con un prezzo di partenza di 56.060 euro (disponibile anche la versione F-Pace SVR in vendita a 108.850 euro). Grazie al nuovo ed esclusivo modello R-Dynamic Black, un rinnovato benessere a bordo, una maggiore connettività e migliorate tecnologie di assistenza alla guida su tutta la gamma, la Jaguar F-Pace compie davvero un passo in avanti in termini di lusso, comfort e dinamismo. La F-Pace R-Dynamic Black beneficia di un design più distintivo e di specifiche implementazioni previste nel Black Pack, come le calotte degli specchietti in Gloss Black, il tetto panoramico fisso e i vetri oscurati. Completano il tutto dei cerchi in lega da 20 pollici sempre con finitura Gloss Black. Come tutti gli altri modelli F-Pace, la R-Dynamic Black è disponibile con una serie di efficienti propulsori Ingenium.

La gamma parte con il quattro cilindri diesel da 163 CV mild hybrid (MHEV) fino ad arrivare alla variante benzina plug-in hybrid (PHEV) da 404 CV. Per migliorare il benessere e il comfort di tutti gli occupanti, Jaguar sta implementando il livello tecnologico su tutta la gamma F-Pace. A bordo, è possibile trovare nuove funzionalità che migliorano ulteriormente la qualità dell’aria interna, oltre a nuovi sistemi di assistenza alla guida che offrono un supporto di livello superiore. La connettività presto sarà ancora più fruibile grazie all’aggiunta, attraverso gli aggiornamenti software-over-the-air, dell’Apple CarPlay wireless. Contemporaneamente sarà disponibile anche l’Android Auto wireless. Grazie al modello R-Dynamic Black, i lussuosi interni della F-Pace, realizzati con la rinomata maestria artigianale Jaguar, sono stati ulteriormente impreziositi attraverso le contemporanee impiallacciature Satin Charcoal Ash e la pedaliera in metallo lucido. A bordo, la sensazione di serenità e raffinatezza è stata enfatizzata tramite il miglioramento della Premium Cabin Lighting. Disponibile anche su tutti gli altri modelli della gamma, questa funzione offre al guidatore una scelta di 30 diverse colorazioni rispetto alle 10 precedenti. Lo scorso anno sulla F-Pace è stato inserito il sistema Cabin Air Ionisation con filtrazione PM2.5, in grado di rimuovere allergeni e odori e di catturare le particelle ultrafini all’interno dell’abitacolo. Nel corso del tempo il sistema è stato implementato e ora il nuovo Cabin Air Purification Plus include due nuove funzionalità aggiuntive per migliorare la qualità dell’aria interna, rendendola più uniforme in modo da incrementare il benessere e il comfort degli occupanti.

La prima nuova funzionalità si chiama Air Purge: utilizzando le ventole del sistema di climatizzazione e la funzione di ricircolo, questa funzionalità è in grado di rinfrescare l’aria all’interno del veicolo prima delle aperture delle porte. Tutto ciò è possibile impostando un orario di partenza tramite il touchscreen dell’infotainment o l’app Jaguar Remote. La seconda funzionalità è il rilevamento della quantità di CO2 nell’abitacolo, che monitora e regola il livello di anidride carbonica all’interno dell’ auto. In gamma è disponibile anche la F-Pace SVR da 550 CV che rappresenta il top a livello di prestazioni e sportività. Dinamiche di guida migliorate, dettagli stilistici ispirati alle competizioni motoristiche e lussuosi interni di matrice sportiva (grazie anche al Black Pack) caratterizzano una vettura dalle prestazioni coinvolgenti ed entusiasmanti. Il V8 sovralimentato sprigiona una coppia massima di 700 Nm ed è dotato di una funzione Dynamic Launch che permette all’ auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi e di raggiungere una velocità massima di 286 km/h.