Jaguar I-Pace, il primo Suv premium elettrico si aggiorna: più connessa, più veloce e facile da ricaricare

Una I-Pace più connessa, più veloce e facile da ricaricare e con nuovi colori. La prima Jaguar elettrica, nonché Auto dell’Anno 2019 in Europa e nel Mondo, si rinnova per riaffermare il fatto di essere stato il primo suv premium elettrico ad arrivare sul mercato ed è pronto a fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita.

Esteticamente poco cambia in uno stile che, più di qualsiasi altra auto elettrica, sottolinea la propria natura con un cofano anteriore particolarmente corto, a favore dello spazio utile e dell’aerodinamica. Arrivano quattro nuovi colori per la carrozzeria (Caldera Red, Portofino Blue, Auba e Eiger Grey), nuove finiture per la griglia, i retrovisori, il diffusore posteriore, le cornici dei finestrini e i marchi. Evoluto anche il sistema audio con 16 altoparlanti.

Per ascoltare la musica ci sono integrati Deezer, Tunine e Spotify nel nuovo sistema infotelematico Pivi Pro. Più veloce dell’85%, è dotato di due schermi (uno superiore da 10” e un altro inferiore da 5”) modem doppio e sim 4G per aggiornare in tempo reale tutte le info necessarie e le mappe del sistema di navigazione capace di autoapprendere. Ora si può anche programmare il viaggio in base alla posizione delle colonnine e alla loro potenza visualizzandone la disponibilità e i costi. La plancia ora prevede finalmente la ricarica wireless.

Ma la novità più interessante è che la I-Pace diventa aggiornabile Over the Air per quanto riguarda l’infotainment, la gestione della batteria e la ricarica. Tale modifica era stata già resa possibile nei mesi scorsi sulle I-Pace circolanti attraverso modifiche sull’hardware. In questo modo la vettura può essere aggiornata senza passaggi in officina nel software di funzioni fondamentali della vettura, allargando la gamma di funzioni e servizi a bordo e migliorando l’autonomia che è di 470 km (WLTP). In questo caso preziosa è l’esperienza raccolta in Formula E e nell’I-Pace eTrophy, il campionato monomarca che vede impegnate proprio I-Pace che utilizzano lo stesso sistema di propulsione del modello di serie.

Novità anche per la ricarica. Ora il caricatore di bordo è da 11 kW in corrente alternata e il rifornimento risulta più rapido in caso di corrente trifase. Con una wallbox da 11 kW si ricaricano 53 km all’ora e si impiegano 8,6 ore per fare il pieno, con una da 7 kW si va a 35 km/ora e si impiegano 12,75 ore. Con le colonnine a corrente continua da 50 kW bastano 15 minuti per 63 km che diventano 127 se si sfrutta a pieno la ricarica a 100 kW concessa dalla batteria da 90 kWh di capacità e garantita per 8 anni o 160.000 km.

Durante la ricarica si può anche preclimatizzare la vettura sfruttando il sistema filtrante del climatizzatore, capace di ionizzare l’aria, intrappolare gli allergeni e persino il PM2.5. Ulteriori novità sono il sistema di visione perimetrico stereoscopico che fornisce una rappresentazione tridimensionale della scena intorno alla vettura durante le manovre. Inoltre c’è anche il retrovisore interno virtuale che, grazie ad una telecamera grandangolare piazzata in corrispondenza della pinna dell’antenna sul tetto, permette di avere un visione posteriore ad altra definizione molto più ampia anche quando si viaggia in 5 e con il vano bagagli da 657 litri ricolmo al punto da nascondere il lunotto.

Nessuna modifica al sistema di propulsione composto da 2 motori per 400 kW e 698 Nm per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. La Jaguar I-Pace rinnovata è disponibile da subito a partire da 82.460 euro e presto non sarà l’unica elettrica della casa inglese. Entro l’anno è infatti previsto il debutto della nuova ammiraglia XJ che, per la prima volta nella sua pluridecennale storia, avrà una versione ad emissioni zero accompagnata da altre versioni elettrificate che riguarderanno l’intera gamma Jaguar.