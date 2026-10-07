Jaguar svela a New York la Type 01: il capolavoro “full electric” apre una nuova era al prestigioso brand

Jaguar ha scelto New York per presentare la sua Type 01, prima vettura di produzione della nuova generazione del marchio e prima Jaguar sviluppata sulla nuova Jaguar Electric Architecture (JEA). Si tratta di una GT elettrica di lusso a quattro porte, progettata, ingegnerizzata e costruita nel Regno Unito. Gli ordini saranno aperti all'inizio del 2027, mentre le prime consegne sono previste nella seconda metà dell'anno, con prezzi a partire da 165 mila euro.

La Type 01 misura 5,235 metri di lunghezza e 1,403 metri di altezza ed è caratterizzata da una linea del tetto bassa, cofano lungo, sbalzo anteriore corto e parte posteriore allungata. I cerchi da 23 pollici sono di serie, mentre quelli da 21 pollici sono disponibili come alternativa. Il sistema aerodinamico comprende Active Vanes e uno spoiler posteriore estraibile a tre stadi, con un coefficiente di resistenza dichiarato di 0,23. La propulsione è affidata a tre motori elettrici, uno anteriore da 260 kW e due posteriori da 310 kW, gestiti da un sistema di Intelligent Torque Vectoring.

La potenza massima raggiunge 1.030 Cv, con 1.365 Nm di coppia e trazione integrale. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 3,2 secondi, mentre da 100 a 180 km/h sono necessari 4 secondi. La distribuzione dei pesi è 50:50 e il sistema All-Wheel Steering permette un diametro di sterzata tra i muri di 11,5 metri. L'architettura elettrica opera a 850 volt ed è abbinata a una batteria utilizzabile da 118 kWh. L'autonomia WLTP prevista arriva a 720 km, mentre a velocità autostradale costante di 120 km/h Jaguar indica fino a 515 km. Con una colonnina in corrente continua da 350 kW è possibile recuperare fino a 321 km di autonomia in 13 minuti.

La vettura dispone inoltre di sospensioni pneumatiche a volume commutabile e ammortizzatori attivi a doppia valvola. Sono previste cinque modalità di guida: Jaguar, Dynamic, Efficient, Ice & Snow e Curated, quest'ultima personalizzabile dal conducente. All'interno, la Type 01 utilizza una struttura centrale, denominata Central Spine, che percorre longitudinalmente l'abitacolo e separa quattro spazi individuali. Il sistema di infotainment è gestito attraverso un display Oled in vetro singolo da 24 pollici, affiancato da un touchscreen da 7 pollici in stile smartphone e da un ulteriore display posteriore da 7 pollici per le funzioni di comfort.

Tra le dotazioni figura anche il Jaguar Immersive Sound System, con una Panoramic Soundbar a tutta larghezza e sedili Sensory Audio. Il design esterno comprende inoltre porte senza cornice, fari LED digitali alti appena 84 mm e composti da 17.000 pixel ciascuno, oltre al Fender Ingot con il Giaguaro Leaper inciso al laser. La Type 01 è il modello che inaugura la nuova fase completamente elettrica di Jaguar, sviluppata secondo la filosofia stilistica definita dal marchio 'Exuberant Modernism'. Il nome richiama la storia delle precedenti Jaguar attraverso il termine 'Type', mentre lo 0 indica le zero emissioni allo scarico e il numero 1 identifica il primo modello della nuova generazione.