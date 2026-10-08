JAS Tensei by Pininfarina, svelata nuova protagonista nell'esclusivo mondo delle supercar

Dopo numerose anticipazioni, preview dei dettagli, teaser sul nome (che in Giappone suona come 'rinascita') e sul motore, realizzato nel Regno Unito dalla celebre Judd Power, l'azienda creata da John Judd e dal tre volte campione del mondo Jack Brabham, JAS Motorsport e Pininfarina hanno svelato in prima mondiale Tensei, la supercar realizzata sulla base della NSX prima serie e che riporta in vita il mito della prima sportiva di Honda. Lo fa attraverso un'auto che è apprezzata per la purezza delle linee e l'equilibrio tra la necessità di attualizzare le caratteristiche dinamiche e l'impatto visivo e la precisa volontà di richiamare - esaltandolo - gli stilemi della Honda NSX prima serie del 1990. «JAS Tensei - ha detto Paolo Dellachà, ceo di Pininfarina - rappresenta un esempio concreto di come due eccellenze italiane possano unire competenze complementari per dare vita a un progetto unico. Da un lato la capacità ingegneristica e il know-how maturato da JAS Motorsport nelle competizioni internazionali, dall'altro la cultura del design e dell'innovazione di Pininfarina».

«Insieme abbiamo sviluppato una vettura che guarda con rispetto a una delle sportive più iconiche della storia, reinterpretandola attraverso una visione contemporanea che esprime passione, competenza e artigianalità italiana ai massimi livelli». L'importanza di questo debutto, in prima mondiale, è stata evidenziata da Dimitri Vicedomini che ha guidato la realizzazione dello stile esterno di questa elegante supercar voluta, progettata e costruita da JAS Motorport di Arluno (MI) azienda ben nota nel mondo delle competizioni per essere partner di Honda nell'ambito delle vetture da corsa TCR e GT3.

Vicedomini, nel presentare i dettagli del design di Tensei, ha detto che questa vettura - prodotta in una serie limitata di 35 esemplari, peraltro già tutti venduti - è la prima a riportare nuovamente il 'firma' di Pininfarina sulle fiancate, caratteristica non più ripetuta dalla iconica Ferrari F12berlinetta del 2017 (unica eccezione di nicchia la Karma GT del 2019). L'operazione concretizzata con il reveal dell'esemplare 001, che partirà a giorni per la prima mondiale al pubblico al Salone di Parigi e voi volerà in Asia (area da cui è arrivata ala maggior parte degli ordini) ribadisce dunque la volontà dell'azienda di presidiare settori ad alta redditività, come appunto quello delle supercar per super-appassionati e collezionisti.

Uno degli elementi di interesse del progetto JASTensei by Pininfarina, a cui hanno collaborato numerose aziende del torinese, è quello di puntare nella direzione opposta rispetto alle auto elettriche ad alte prestazioni ed imboccare quello che i vertici di JAS definiscono 'carattere analogico' della vettura, non più filtrato dall'elettronica. Non a caso la grande maggioranza dei giudizi pubblicati nei social a livello globale su Tensei ribadisce l'apprezzamento per la presenza di un motore aspirato (il V6 Honda JUDD da 425 Cv) del cambio a 6 marce e della sola trazione posteriore e dei fari pop-up. Dal punto di vista stilistico uno degli elementi 'sfidanti' di questo progetto è stato appunto il mantenimento degli iconici fari anteriori a scomparsa (pop-up) della NSX prima serie. Ora nella Tensei sono stati completamente riprogettati con tecnologia LED Matrix e meccanismi ultraleggeri in alluminio.

La carrozzeria originale in alluminio è stata sostituita da pannelli in fibra di carbonio ad altissimo modulo, riducendo il peso e migliorando l'efficienza aerodinamica grazie a un fondo piatto e a un diffusore posteriore attivo. L'ingegneria di JAS Motorsport ha completamente rivisto le sospensioni che adottano anteriormente uno schema a doppi triangoli sovrapposti in alluminio aeronautico ricavato dal pieno. Posteriormente è stato utilizzato un multilink e tutte le ruote sono asservite da ammortizzatori a controllo elettronico KW dedicati. L'impianto frenante, sviluppato da Brembo con dischi anche carboceramici, garantisce prestazioni da pista di assoluto rilievo