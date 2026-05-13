Jeep, arriva il my 2026 di Avenger: l'evoluzione tra design, tecnologia e capacità off-road

E' tempo di aggiornamenti per Jeep Avenger che scende in campo con il restyling targato 2026. Il Suv compatto che per tre anni consecutivi è stato il più venduto in Italia introduce una serie di novità che interessano design, tecnologia, motorizzazioni e contenuti, rafforzando ulteriormente il ruolo strategico del modello all'interno della gamma Jeep. Gli ordini della nuova Avenger sono già aperti e comprendono anche una speciale versione dedicata all'85° anniversario del marchio, mentre le prime consegne nelle concessionarie europee sono previste a partire da settembre. Disegnata a Torino e sviluppata per il mercato europeo, Avenger rappresenta la sintesi della filosofia Jeep in un formato compatto. «Nuova Jeep Avenger - ha commentato Fabio Catone, ead of Jeep Enlarged Europe - è la compagna ideale ovunque la vita ti porti: agile in città, avventurosa fuori strada e progettata attorno all'essenza della libertà concentrata. E' la Avenger più completa di sempre».

Dal punto di vista estetico, la nuova Avenger evolve senza stravolgere la propria identità. La calandra a sette feritoie, elemento simbolo del marchio, viene reinterpretata con una nuova illuminazione Led retroilluminata ispirata alla Compass di ultima generazione, mentre i paraurti ridisegnati e le protezioni aggiornate rafforzano il carattere robusto del modello. Debuttano inoltre nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici, nuove finiture esterne e una palette colori ampliata con tonalità ispirate agli elementi naturali. Rimane centrale il concetto di 'design to function', con protezioni integrate e dettagli pensati per resistere all'utilizzo quotidiano anche fuori dall'asfalto. Anche gli interni sono stati rivisti per migliorare qualità percepita e comfort. Nuovi materiali morbidi per i pannelli porta, inserti imbottiti sulla plancia e rivestimenti aggiornati puntano a elevare il livello qualitativo dell'abitacolo. Sulle versioni 4xe debuttano inoltre rivestimenti specifici lavabili e ad alta resistenza. Importanti le novità sul fronte tecnologico.

Per la prima volta su Avenger arrivano i fari Led Matrix, progettati per migliorare visibilità e comfort di guida notturna attraverso la gestione automatica del fascio luminoso. Debutta inoltre il sistema di telecamera anteriore con vista a 360 gradi, che consente di ricostruire digitalmente la visuale dall'alto del veicolo facilitando parcheggi e manovre negli spazi stretti. La gamma motori viene ulteriormente ampliata: alla base dell'offerta arriva il nuovo tre cilindri turbo benzina da 100 Cv con cambio manuale a sei rapporti, sviluppato per garantire maggiore efficienza, costi di gestione ridotti e intervalli di manutenzione più lunghi. Accanto a questa versione restano disponibili le motorizzazioni e-Hybrid da 110 Cv con cambio automatico elettrificato, la versione 4xe da 145 Cv con trazione integrale e doppio motore elettrico e la variante 100% elettrica da 156 Cv con batteria da 54 kWh e autonomia fino a 400 chilometri nel ciclo Wltp.

La Avenger 4xe rappresenta la proposta più orientata all'off-road della gamma e mantiene le caratteristiche tipiche del marchio Jeep grazie a luce a terra elevata, modalità Selec-Terrain e capacità di affrontare fondi a bassa aderenza anche in condizioni impegnative. Tra gli elementi distintivi del lancio spicca la nuova serie speciale '85th Anniversary', sviluppata per celebrare gli 85 anni del marchio Jeep. L'allestimento propone dettagli esclusivi come cerchi con finitura oro, loghi dedicati, adesivi specifici sul cofano e interni caratterizzati da rivestimenti tartan e cuciture dedicate.