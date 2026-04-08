Avenger Black Edition allarga la famiglia del Suv compatto Jeep. Ha contenuti tecnologici dedicati e dettagli distintivi

Jeep amplia la gamma della Jeep Avenger con la nuova serie speciale Black Edition che punta su uno stile più deciso e su contenuti tecnologici completi, dedicati al mercato italiano. Basata sull'allestimento Altitude, la Black Edition introduce una serie di dettagli estetici distintivi in nero, tra cui loghi dedicati, cerchi in lega da 17», finiture dark per paraurti e interni, oltre ai vetri posteriori oscurati.

Il tutto, con l'obiettivo di rafforzare il carattere urbano del Suv compatto disegnato a Torino. La nuova versione si inserisce in un contesto commerciale particolarmente positivo per Avenger, che nel 2026 si conferma tra i modelli di riferimento nel mercato italiano, con una posizione di vertice nel segmento B-Suv e risultati rilevanti anche tra le versioni 100% elettriche.

Sul fronte tecnico, Jeep Avenger Black Edition propone una dotazione di serie completa, con sistema Selec-Terrain, Hill Descent Control e quadro strumenti digitale da 10,25», affiancati da interni con sedili in tessuto-vinile premium. Tra gli optional disponibili figurano sistema audio Jbl, navigazione, Winter Pack e portellone elettrico handsfree. La serie speciale è disponibile con motorizzazioni e-Hybrid da 110 Cv e 100% elettrica, confermando l'approccio multienergy del modello e offrendo una scelta in funzione delle diverse esigenze di utilizzo. A livello commerciale, fino al 30 aprile il modello è proposto con formula finanziaria a interessi zero e rata mensile da 299 euro su vetture in pronta consegna.