Jeep Avenger Full Electric, al volante del primo Suv a batteria del brand. Cuore europeo e vocazione urbana, a suo agio in off road

Jeep risponde presente a uno degli appuntamenti più importanti sul mercato europeo dell’auto, quello dei B-Suv, con la nuova Jeep Avenger Full Electric. Si tratta del primo Suv elettrico a batteria (Bev) del marchio incorporato da Stellantis, nonché il più compatto della categoria. Svelata in occasione dell’edizione 2022 del Salone dell’auto di Parigi, Jeep Avenger elettrica arriverà nelle concessionarie italiane nelle prossime settimane con un carattere urbano inedito per il brand americano, ma senza rinunciare alla cifra avventurosa tipica di Jeep. Agile e spaziosa, la nuova Jeep Avenger Full Electric non disdegna l’immersione nella natura e quella praticità e robustezza che i clienti si aspettano da una Jeep, ma si propone come un’auto moderna e hitech, che piace anche alle famiglie e ai giovani.

“Avenger è la scelta giusta per coloro che desiderano un’auto compatta, solida ed elegante, che offra soluzioni tecnologiche all’avanguardia, spazio, comfort e molto divertimento. È ideale per spostarsi in città, per le vacanze, lo shopping, la guida fuoristrada, andare in giro per locali e divertirsi con gli amici. Con Avenger si può fare tutto e andare ovunque”, ha dichiarato Eric Laforge, Head of Jeep Brand Europe. “Avenger è già la Jeep più premiata, apprezzata perché è hitech, non rinuncia alle prestazioni ed è sostenibile. Per Jeep è molto importante l’ingresso nell’arena del Suv compatto”, ha indicato ancora Laforge.

Un’auto europea e italiana. Jeep Avenger è un’auto tutta europea, sviluppata e costruita in Europa, nello stabilimento Stellantis di Tychy (Polonia). Ed è italiano lo stilista Daniele Calonaci (Head of Jeep Design Enlarged Europe), che ne ha firmato il design morbido, con forme più arrotondate rispetto al tradizionale look squadrato di Jeep. L’attenzione allo stile non vuol dire, però, introdurre fronzoli: “Il design fornisce sempre una soluzione alle questioni di funzionalità e non è fine a sé stesso”, ha detto Calonaci. “È tutt’uno con la tecnica”.

“Design to function” l’ha definita Marco Montepeloso, Head of Jeep Product Planning, Enlarged Europe Region Stellantis, che ha svelato: “In Europa il 70% dei danni alle auto avviene a velocità basse, per questo abbiamo incluso tante protezioni per la Jeep Avenger”. Così, calcola il costruttore, il cliente potrà risparmiare fino a 1.000 euro nel ciclo di vita dell’auto.

I designer del team di Calonaci hanno lavorato a stretto contatto con il team di ingegneri guidati da Montepeloso (e di cui fa parte anche Laura Farina, Vehicle Synthesis Manager South Europe) per dar vita alla nuova Avenger sulla piattaforma elettrica eCMP2, condivisa con altri brand di Stellantis, ma dove il 60% delle componenti è stata personalizzata per le esigenze di Jeep.

Cuore urbano. Ma pronta per l’offroad. Avenger è anche dedicata all’Europa e a clienti che in gran parte vivono in città ma che cercano comunque un’auto spaziosa e divertente da guidare, adatta alle gite del weekend, ecologica e con la tranquillità di un’ampia autonomia. Da questo punto di vista, Avenger Full Electric promette un range fino a 400 km nel ciclo Wltp e fino a 550 km in città. La ricarica rapida standard garantisce un’autonomia di 30 km con 3 minuti di ricarica e una ricarica dal 20 all’80% in 24 minuti.

La power unit M3 adottata su Avenger è un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione altamente efficiente. Si tratta della prima power unit lanciata da eMotors – la joint venture 50/50 di Stellantis con Nidec – ed eroga 115 kW, corrispondenti a 156 Cb, e una coppia massima di 260 Nm. Anche la nuova batteria da 54 kWh di Avenger è prodotta da Stellantis, nello stabilimento di Tychy. L’efficienza dei consumi è agevolta anche dalla leggerezza del veicolo, solo 1.500 kg.

L’abbiamo guidata. Jeep Avenger Full Electric si è aggiudicata nel gennaio di quest’anno il titolo di Auto dell’Anno 2023, eletta da una giuria di 60 giornalisti specializzati di tutta Europa. Noi l’abbiamo guidata a Malaga, in Spagna, mettendola alla prova su terreni diversi, dall’asfalto alla sabbia, dalla città all’autostrada, e non ci ha deluso. Lunga 4,08 metri, è la Jeep più compatta di sempre, ma può accogliere comunque cinque passeggeri con i loro bagagli (34 litri di spazio interno e 380 litri di volume nel bagagliaio). Il tunnel centrale può essere suddiviso in vari scomparti portaoggetti modulari grazie al divisorio che si sposta o anche si rimuove.

Saranno molto apprezzate le protezioni che circondano la carrozzeria, i fari protetti e le piastre sottoscocca stampate in un materiale colorato in massa, che rendono questo Suv ideale nelle strettoie e nel traffico cittadino, oltre che nei percorsi fuoristrada.

A livello di prestazioni, la nuova Avenger è la prima vettura Jeep a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all'angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità offroad e garantiscono al tempo stesso la massima protezione in città, ad esempio nell’affrontare una rampa di parcheggio ripida. Offre, inoltre, un angolo di sterzata di soli 10,5 metri, utile nei vicoli dei centri storici come nei tornanti di montagna.

La manovrabilità è agevolata anche dalla specifica messa a punto delle sospensioni, con la forza di ammortizzazione che è stata incrementata del 20%.

Per la guida la nuova Avenger è dotata di tre modalità standard (Eco, Normal e Sport) e tre mappature per uso offroad (Sabbia, Fango, Neve) per dare il massimo in ogni condizione.

Avenger è anche un Suv per utenti sempre connessi. Jeep qui ha pensato non solo all’automobilista ma anche (forse soprattutto) ai passeggeri, con lo schermo radio Uconnect Infotainment da 10,25 pollici che è sistemato centralmente in modo da garantire la migliore esperienza di intrattenimento a bordo per chi non guida. Per il guidatore c’è, abbinato allo schermo radio, la plancia completamente digitale disponibile in due varianti (7 e 10,25 pollici). Il tutto ha un design sviluppato in orizzontale per mantenere l’ariosità degli interni. E l’interfaccia con l’utente è effettivamente intuitiva. La navigazione integrata di TomTom include un sistema di riconoscimento vocale naturale migliorato.

Grazie ai servizi Uconnect e all’app mobile Jeep, l’utente può anche interagire con Avenger a distanza, per esempio per localizzare l’auto o controllare il livello della batteria.

Tra le funzioni di sicurezza e di Adas, che garantiscono alla Jeep Avenger Full Electric un’autonomia di guida di livello 2, ci sono Blind Spot Monitoring, Autonomous Emergency Braking con riconoscimento degli utenti della strada vulnerabili (pedoni e ciclisti), parcheggio automatico e telecamera posteriore 180° con vista drone.

Quando arriva e quanto costa. Gli allestimenti possibili di Jeep Avenger Full Electric sono quatttro – Avenger, Longitude, Altitude e Summit - e sette i colori nella palette – Ruby (rosso), Volcano (nero), Stone (grigio sabbia), Lake (azzurro), Sun, Granite e Snow. Tutti i colori, con l’eccezione di Volcano, possono essere combinati con un tetto nero. Avenger è anche l’unica del segmento B-Suv col wide open roof, nell pieno spirito Jeep che strizza sempre l’occhio all’outdoor.

In Italia negli showroom c’è già la versione benzina 1.2 tre cilindri da 100 cavalli. La Avenger elettrica arriverà in concessionaria presumibilmente a giugno con un prezzo che partirà da 38mila euro fino a 43mila, ma che con gli incentivi scenderà nella forchetta 33mila-38mila euro. Intanto Jeep Avenger Full Electric si può già configurare e ordinare online. Anzi, sono già 21.000 gli ordini ricevuti in Europa (includendo la versione a benzina), di cui 9.000 in Italia (di cui il 15% è per la Bev); saranno soddisfatti a partire da giugno e, assicura Jeep, entro la fine 2023.