Jeep Compass 4xe è inarrestabile, trazione integrale elettrica da 375 cv per sfidare neve e ghiaccio

Neve, ghiaccio e condizioni di guida estreme per mettere alla prova le capacità della nuova Jeep Compass 4xe. Il suv completamente elettrico del marchio americano è protagonista del quarto episodio delle Jeep Capability Stories, ambientato ad Arjeplog, in Svezia, nel Circolo Polare Artico. L'obiettivo è mostrare le potenzialità della trazione integrale elettrica e dei sistemi di gestione della motricità sui fondi a bassa aderenza. La nuova Compass 4xe dispone di un powertrain elettrico da 375 CV e della tecnologia a doppio motore, con un'unità dedicata a ciascun asse. Il motore anteriore eroga 157 kW e 345 Nm, mentre quello posteriore sviluppa 132 kW e 232 Nm. La gestione elettronica distribuisce la coppia in funzione delle condizioni di marcia, controllando lo slittamento delle ruote e intervenendo su accelerazione e decelerazione per mantenere stabilità e aderenza.

Un ruolo centrale è affidato al sistema Jeep Selec-Terrain, che mette a disposizione cinque modalità di guida: Auto, Sport, Sand & Mud, Snow e 4WD Lock. Ciascuna interviene sui parametri della trasmissione, sulla risposta dell'acceleratore e sulla gestione della trazione integrale per adattare il comportamento del veicolo alle diverse superfici. Particolare attenzione è riservata alla modalità Snow, pensata per affrontare strade ghiacciate o innevate. In questa configurazione la potenza viene limitata all'80% del valore massimo, mentre il controllo di trazione e il sistema ESP adottano una taratura specifica per favorire un'erogazione progressiva della coppia e ridurre il pattinamento delle ruote. La trazione integrale resta sempre attiva, con una gestione dello slittamento calibrata per mantenere il controllo sui fondi più insidiosi.

Il sistema di gestione dei motori lavora inoltre in sinergia con ABS ed ESP, monitorando in tempo reale le condizioni di aderenza e adeguando la distribuzione della coppia tra i due assi. Una soluzione progettata non soltanto per la guida in fuoristrada, ma anche per affrontare le difficoltà che possono presentarsi nell'utilizzo quotidiano, soprattutto durante la stagione invernale. Sul fronte dell'autonomia, la nuova Jeep Compass 4xe raggiunge fino a 606 km nel ciclo WLTP. Il modello rappresenta la versione a trazione integrale e a zero emissioni della gamma Compass ed è già ordinabile in tutta Europa.