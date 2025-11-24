Jeep Compass, arriva la seconda generazione tra anima off-road e grande versatilità

Una naturale vocazione per lo sterrato ma con una rinnovata formula fatta di comfort e tecnologia per l'utilizzo quotidiano, anche in città. La ricetta è quella proposta dalla nuova Jeep Compass che abbiamo messo alla prova sulle strade di Barcellona e sulle colline della regione catalana. Alle prese con tratti stradali costieri, percorsi urbani e qualche passaggio in off-road leggero, la seconda generazione del C-Suv di casa Jeep, progettata e ingegnerizzata in Europa, si presenta profondamente rinnovata in contenuti tecnici, comfort e dotazioni digitali, con l'obiettivo di elevare gli standard del segmento.

Sul percorso misto allestito per la prova, la Compass mette subito in evidenza i progressi nella messa a punto delle sospensioni e della taratura dello sterzo. L'altezza da terra di 200 mm e il nuovo assetto lavorano per offrire maggiore stabilità, con un rollio ridotto e un migliore assorbimento delle asperità. Queste qualità, unite ad un isolamento acustico migliorato, rendono la guida più silenziosa e confortevole anche sui fondi irregolari delle strade extraurbane intorno alla città catalana. E' nel tratto sterrato previsto dal percorso, però, che la Compass conferma la vocazione off-road del marchio.

Il sistema Selec-Terrain con modalità Auto, Sport, Snow e Sand/Mud, oltre alla Electric riservata alla versione plug-in, interviene con regolazioni reali su motore, sterzo, cambio ed Esp, permettendo di modulare trazione e risposta a seconda della superficie. Anche il posizionamento rialzato di sensori, telecamere e radar è pensato per ridurre il rischio di danni durante l'uso in fuoristrada. L'abitacolo segue lo stesso approccio evolutivo, ovvero più spazio a disposizione (bagagliaio fino a 550 litri e 20 mm in più per le gambe dei passeggeri posteriori), materiali migliorati e un impianto digitale completamente rivisto, con quadro strumenti da 10,25'', schermo infotainment da 16'' e Head-Up Display. «Nuova Compass è una dichiarazione audace della visione Jeep per il futuro della mobilità - ha dichiarato Fabio Catone, head of Jeep Brand in Enlarged Europe - e rispetto alla precedente, Nuova Compass rappresenta una vera evoluzione in termini di prestazioni, innovazione e sicurezza di guida. Con capacità best-in-class, comfort elevato, un'architettura elettrica completamente riprogettata e una suite di tecnologie avanzate pronte per il futuro, ridefinisce cosa dovrebbe essere la guida moderna».

Sul fronte dei propulsori, la Compass viene proposta in Europa con una gamma ampia e già elettrificata: si parte dall'e-Hybrid da 145 CV a trazione anteriore, si passa al BEV da 213 CV e batteria da 74 kWh, fino ad arrivare al nuovo plug-in 4xe da 195 CV. In arrivo anche due ulteriori versioni elettriche, tra cui la variante integrale da 375 CV con motore elettrico posteriore dedicato in grado di erogare fino a 3100 Nm alle ruote. Il listino parte da 39.900 euro per l'e-Hybrid e da 47.900 euro per la versione 100% elettrica.