Jeep Compass debutta al Tannistest e arriva versione Altitude. La 100% elettrica da 213 cv, raggiunge 500 km di autonomia
Jeep, nuovo look e più tecnologia per Commander. My 2026 con fari a led, 7 posti e cambio rinnovato
Jeep, show a New York per lancio della nuova Cherokee. Debutto per l'ibrido EP6 turbo benzina da 800 km d'autonomia
Debutto europeo per la nuova Jeep Compass al Tannistest 2025, l'evento in Danimarca che riunisce i modelli candidati al premio European Car of the Year 2026. A Tannis, i giornalisti di 23 Paesi hanno potuto testare la terza generazione del Suv, rinnovato in termini di design, abitabilità, tecnologia e propulsioni. La Compass, prodotta nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma Stellantis Stla Medium, propone più spazio interno, aerodinamica ottimizzata e un pacchetto completo di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.
La guida autonoma di livello 2 è di serie su tutte le versioni. Due le motorizzazioni disponibili, ovvero l' e-Hybrid da 145 CV, con tecnologia a 48V e capace di viaggiare in elettrico nelle percorrenze urbane senza necessità di ricarica esterna, oltre alla 100% elettrica da 213 CV, che raggiunge 500 km di autonomia Wltp ed è dotata di ricarica rigenerativa. Sul fronte della connettività, la nuova Compass integra i pacchetti Connect One (10 anni di servizi essenziali) e Connect Plus (fino a 12 mesi inclusi), gestibili anche tramite la nuova app Jeep 2.0. Tra le novità figura la Digital Key, che consente di aprire e avviare l'auto tramite smartphone.
Contestualmente al debutto danese, Jeep apre gli ordini per la versione Altitude, proposta sia con motore e-Hybrid sia in configurazione elettrica. Tra gli equipaggiamenti di serie, i cerchi da 18», i fari Led, il climatizzatore bizona, l'integrazione wireless per smartphone e sistemi Adas di ultima generazione. La variante Bev aggiunge cerchi diamantati da 19» e sospensioni posteriori multilink. La Compass Altitude parte da un listino di 39.900 euro e le prime consegne sono previste nel primo trimestre 2026.