Jeep Compass debutta al Tannistest e arriva versione Altitude. La 100% elettrica da 213 cv, raggiunge 500 km di autonomia

Debutto europeo per la nuova Jeep Compass al Tannistest 2025, l'evento in Danimarca che riunisce i modelli candidati al premio European Car of the Year 2026. A Tannis, i giornalisti di 23 Paesi hanno potuto testare la terza generazione del Suv, rinnovato in termini di design, abitabilità, tecnologia e propulsioni. La Compass, prodotta nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma Stellantis Stla Medium, propone più spazio interno, aerodinamica ottimizzata e un pacchetto completo di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

La guida autonoma di livello 2 è di serie su tutte le versioni. Due le motorizzazioni disponibili, ovvero l' e-Hybrid da 145 CV, con tecnologia a 48V e capace di viaggiare in elettrico nelle percorrenze urbane senza necessità di ricarica esterna, oltre alla 100% elettrica da 213 CV, che raggiunge 500 km di autonomia Wltp ed è dotata di ricarica rigenerativa. Sul fronte della connettività, la nuova Compass integra i pacchetti Connect One (10 anni di servizi essenziali) e Connect Plus (fino a 12 mesi inclusi), gestibili anche tramite la nuova app Jeep 2.0. Tra le novità figura la Digital Key, che consente di aprire e avviare l'auto tramite smartphone.

Contestualmente al debutto danese, Jeep apre gli ordini per la versione Altitude, proposta sia con motore e-Hybrid sia in configurazione elettrica. Tra gli equipaggiamenti di serie, i cerchi da 18», i fari Led, il climatizzatore bizona, l'integrazione wireless per smartphone e sistemi Adas di ultima generazione. La variante Bev aggiunge cerchi diamantati da 19» e sospensioni posteriori multilink. La Compass Altitude parte da un listino di 39.900 euro e le prime consegne sono previste nel primo trimestre 2026.