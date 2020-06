Jeep, debutta la Compass made in Melfi su misura per l’Europa. Ha nuovi motori benzina 1.3 Turbo

ROMA - Debutta la nuova generazione di Jeep Compass la cui produzione per il mercato italiano ed europeo è stata trasferita dallo stabilimento FCA di Toluca in Messico a Melfi, a fianco della linea della Renegade. Si tratta del completamento di un ulteriore tassello nel programma di investimenti da 5 miliardi di euro che FCA ha stanziato per le fabbriche italiane e di un passo importante nell’evoluzione del brand. Con l’inizio della produzione a Melfi, arriva per la prima volta nella gamma Jeep Compass il nuovo motore turbo benzina T4 da 1,3 litri, con potenze da 130 e 150 Cv che consente di ottimizzare i consumi e garantisce minori emissioni di CO2 con elevate performance sia su strada che in off-road.

Previsto anche il turbodiesel ‘green’ Multijet 1.6 da 120 Cv. La versione Plug-in Hybrid 4xe sarà invece introdotta nella seconda metà dell’anno. In particolare Jeep Compass Turbo T4 150 Cv porta al debutto il cambio automatico insieme alla trazione anteriore, caratteristiche che rende Compass più accessibile a nuovi clienti del segmento dei C-Suv in Europa in cui le vendite dei modelli 4x2 con cambio automatico rappresentano il 28% del mercato totale. Il nuovo propulsore a benzina da 1,3 litri è conforme alla normativa Euro 6D Final. La nuova Jeep Compass costruita a Melfi beneficia inoltre di tempi di consegna più brevi e di un flusso fabbrica-ordine specifico per concessionarie e clienti europei, a vantaggio della flessibilità commerciale.