Jeep, debutta la nuova Grand Wagoneer. Stile inedito e un powertrain elettrificato ad autonomia estesa

La strategia Filosa si sta sviluppando rapidamente e, come annunciato, comporterà un nuovo impulso sui brand Usa e sulle attività, produttive e commerciali, in Nordamerica. Lo conferma quanto comunicato sui programmi Jeep ai dirigenti di Stellantis durante un incontro 'interno' a Detroit. L'azienda sta infatti gestendo il lancio di quattro nuovi modelli per il mercato Usa e per quelli globali, che aggiungeranno sicuramente numeri di immatricolazioni e, soprattutto, un recupero nelle zone 'alte' dei rispettivi segmenti, quelle con maggiore redditività. Oltre al nuovo Cherokee (completamente riprogettato e ridisegnato), al Grand Cherokee restyling e all'inedito suv elettrico Recon, questo programma comprende la nuova ammiraglia full size Jeep Grand Wagoneer che sarà lanciata in autunno sul mercato americano. Come viene evidenziato dall'unica immagine ufficiale che è stata diffusa, Grand Wagoneer ritorna a mostrare il marchio Jeep, segnale che la strategia lanciata nel 2022 per fare di Wagoneer un brand premium indipendente è stata cancellata.

La stessa immagine svela un dettaglio sul sistema propulsivo che Gran Wagoneer porterà sul mercato, accanto al 'tradizionale' biturbo 6 cilindri in linea 3.0 da 540 cv. La foto teaser evidenzia la presenza di uno sportello di ricarica sul parafango anteriore e questo, sostengo i media Usa, farebbe pensare ad una versione 4xe ibrida plug-in ad autonomia estesa annunciata già un anno fa. Stellantis è già presente, nella zona 'alta' del segmento pick-up, con uno schema di questo tipo: E' il Phev con range extender montato sul Ram 1500 Ramcharger in cui un V6 benzina 3.6 litri funge da generatore per la batteria da 92 kWh. La propulsione è assicurata da due motori elettrici per complessivi 663 Cv e 834 Nm di coppia. E l'autonomia - grazie alla ricarica fornita dal V6 benzina - può raggiungere i 1.100 km.

Nel Grand Wagoneer a marchio Jeep il design (che riprende alcuni stilemi del Wagoneer S 100% elettrica) è molto personale grazie anche ad una identità luminosa che sottolinea una variante moderna e minimalista delle classiche sette feritoie anteriori del brand. Il look del frontale è completamente nuovo, pur mantenendo un forte legame con il Dna di Jeep. Spiccano i gruppi ottici sottili a Led, uniti tra loro da una barra luminosa orizzontale. Nella zona inferiore si notano linee più marcate e spigolose enfatizzate dalla forma a T delle luci diurne.