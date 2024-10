Jeep, edizione "The North Face" per la Avenger ibrida 4xe. Presentata sul Monte Bianco

Si chiama Avenger "The North Face Edition", è una serie limitata (inizialmente) a 4.806 unità: come l'altezza del Monte Bianco. Perché proprio sulla vetta assoluta delle Alpi è stata presentata la nuova versione mild-hybrid 4xe della Jeep che sta scalando tutte le classifiche, arricchita ora dalla partnership con il marchio d'abbigliamento più dinamico nel campo degli sport estremi.

"Con The North Face, il nostro brand ha in comune non solo le radici americane ma anche valori condivisi di avventura ed esplorazione", spiega il capo di Jeep per l'Europa, Eric Laforge. "Questa collaborazione connette tecniche e materiali innovativi di entrambi i brand, progettati per affrontare le sfide più difficili. Una partnership concepita con l'obiettivo di aprire la strada verso un futuro più sostenibile".

Progetto condiviso da Mariano Alonso, general manager di The North Face Emea: "Il massiccio del Bianco ha imposto agli alpinisti di muoversi più velocemente, più leggeri e in modo più efficiente in montagna. Noi abbiamo sviluppato abbigliamenti adeguati, ma le stesse esigenze si incontrano sul fronte della mobilità". La Avenger 4xe "griffata" è il risultato di due anni di collaborazione tra i team di design di entrambi i marchi, che hanno interpretato la filosofia dell'esplorazione ecocompatibile fondendo elementi iconici con materiali esclusivi che riflettono l'ambiente naturale.

Il Suv compatto, con 120mila consegne l'anno, di cui il 20% full-electric, sta trascinando il marchio Jeep sui mercati continentali. "Ha superato anche Renegade e oggi rappresenta oltre il 50% delle nostre vendite – osserva Laforge – Non dimentichiamo che in Italia Avenger è la terza vettura in assoluto più venduta, oltre che la prima tra i Suv. Ci ha portato clienti nuovi, riducendo l'età media di dieci annni e aumentando la clientela femminile che è salita a circa un terzo del totale".

La nuova versione Avenger 4xe The North Face Edition è spinta da un sistema ibrido a 48 volt che abbina il termico da 100 cv a due motori elettrici da 21 kW, soluzione che riduce il peso, consente di sfruttare complessivamente 136 cv e offrire una efficientissima trazione integrale. Jeep ne ha dato dimostrazione pratica allestendo un piccolo circuito-test con prove di twist e vette artificiali presso la stazione di partenza della SkyWay, la spettacolare cabinovia che parte da Courmayeur per scalare la montagna più alta d'Europa. L'altezza da terra del Suv compatto è cresciuta di 210 mm, gli angoli d'attacco sono migliorati e le sospensioni, Multilink al posteriore, sono state modificate. Numerose tecnologie sono assolutamente nuove, sviluppate per Jeep e portate all'esordio dal brand americano di Stellantis.

La Avenger 4xe è già ordinabile (anche se arriverà fisicamente sul mercato a cavallo della prossima estate) con un listino che parte – al netto di eventuali incentivi - da 31.970 euro e da 37.950 per la versione di lancio The North Face Edition, la più glamour e tecnologica. "In futuro potremmo estenderla ad altri modelli – anticipa Laforge – e abche al di fuori dell'Europa. Intanto la tecnologia 4xe sta funzionando molto bene su tutta la gamma, da Renegade e Compass all'icona Wrangler". Cresce così l'impegno di Jeep nel percorso di elettrificazione, senza ovviamente penalizzare le prestazioni. Tutti i veicoli del marchio Jeep offriranno una variante elettrificata entro il 2025.