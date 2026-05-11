Jeep, evoluzione green di Commander: il model year 2027 introduce alimentazione mild hybrid

Con l'introduzione sul mercato brasiliano del Commander modello 2027, Jeep fa debuttare sulla sua Suv a 7 posti l'alimentazione mild hybrid a 48 Volt. L'aggiornamento oltre a introdurre la nuova versione T270 Mhev, proposta negli allestimenti Limited e Overland, porta in dote leggeri ritocchi al frontale (griglia, paraurti e fendinebbia), novità negli interni e al sistema di infotrattenimento di bordo e sistemi di ausilio alla guida Adas di livello 2. Rifornibile sia a benzina sia a etanolo, la nuova variante abbina a un quattro cilindri di 1.332 cc a 16 valvole montato in posizione anteriore trasversale un'unità elettrica da 11,4 kW alimentabile da una batteria ausiliaria a 48 Volt aglio ioni di litio.

Proposto localmente con 5 anni di garanzia, dotato di cambio automatico a 6 rapporti, il Commander ibrido vanta 176 Cv di potenza massima e 270 Nm di coppia a 2.000 giri al minuto per uno scatto da 0 a 100 km/h 10,4 secondi e una velocità di punta di 198 km/h. Il tutto con consumi di 11,8 km/litro in città, contro i 9,9 del precedente modello 2026 T270 con il solo motore a combustione interna. «La tecnologia ibrida con motore Mhev - sottolinea il Costruttore - riduce i consumi di carburante fino al 9,4%". Il Commander frena, accelera e affronta le curve in modo autonomo grazie ai sistemi Adas di livello 2, che combinano il cruise control adattivo e il sistema di mantenimento della corsia per una maggiore sicurezza».