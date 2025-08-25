Jeep, show a New York per lancio della nuova Cherokee. Debutto per l'ibrido EP6 turbo benzina da 800 km d'autonomia

E' stato lo stesso ceo di Stellantis, Antonio Filosa, a spiegare nei primi minuti dell'evento le ragioni della scelta di New York per il lancio della nuova Jeep Cherokee model year 2026. «Questa città, questa area non sono solo uno dei più importanti mercati per i suv di questa categoria - ha detto - ma New York è una metropoli che non dorme mai, che non si ferma e dove tutto ricomincia». Contestualmente al lancio della campagna pubblicitaria 'America's Original Influencer' con il celebre rapper LL Cool J come testimonial, Jeep ha infatti cambiato le regole ed anziché far sfilare la nuova Cherokee sulle rocce del Nevada o sulle sabbie della California ha scelto il Domino Park, sull'East River in prossimità del Williamsburg Bridge - nel celebre quartiere di Brooklyn - dove ha anche allestito il Jeep 4x4 City Camp Experience di New York. Una cornice insolita, che ha permesso anche di mostrare l'evoluzione di questa icona nel mondo Jeep, dal Anni '70 ad oggi.

Questo mezzo secolo di Cherokee è al centro della campagna 'America's Original Influencer', sviluppata in collaborazione con Doner. Anche Bob Broderdorf, ceo di Jeep, nell'introdurre la nuova Cherokee dal palcoscenico allestito sul bordo del fiume ha ribadito che «New York, con tutta la sua grinta e influenza, era il luogo perfetto per lanciare la nuovissima Cherokee 2026. Un modello che in versione ibrida porterà sul mercato del nord-est, di tutti gli Stati Uniti e a livello globale il suo essere best-in-class, con un maggiore spazio di carico e con oltre 800 km di autonomia per vivere le avventure con un solo pieno». In questo nuovo modello 'strategico' a livello mondiale debutta infatti l'inedito propulsore ibrido turbo-four EP6 da 1,6 litri di Stellantis, che alza ulteriormente l'asticella nel settore dei motori a combustione interna elettrificati. Si tratta del primo sistema ibrido del marchio Jeep, nonché una novità per Stellantis in Nord America, a sottolineare la crescente strategia multi-energia dell'azienda. «Il nuovo sistema ibrido EP6 rappresenta un importante passo avanti nell'offrire ai nostri clienti prestazioni ed efficienza - ha dichiarato Micky Bly, senior vp e responsabile globale dei sistemi di propulsione di Stellantis - Con milioni di chilometri di sviluppo e test, abbiamo perfezionato questo nuovo propulsore ibrido per offrire tutte le prestazioni necessarie per un'autonomia senza pensieri».

Il sistema è composto da un turbo 1.6 a combustione interna, da due motori elettrici e da una batteria, con una erogazione complessiva di 210 Cv e 300 Nm di coppia. Le stime parlano di un consumo combinato omologato di 1,8 litri per 100 km. Jeep Cherokee è stato completamente ridefinito nel design esterno che fonde elementi iconici con uno stile più moderno. Più lunga, più alta e più larga della precedente generazione Cherokee, la model year 2026 ha una carrozzeria caratterizzata da spigoli vivi che richiamano le Cherokee di un tempo. Il frontale include fari a Led squadrati coni luci diurne che creano una caratteristica forma a U. I «Da ogni angolazione, la Jeep Cherokee 2026 evoca il meglio della ricca storia del design del marchio - ha dichiarato Vince Galante, vp Jeep Global Design - le sue forme audaci e verticali sono completate dall'iconica griglia a sette feritoie Jeep, dal profilo laterale squadrato e dal caratteristico design dei fanali posteriori ispirato alle taniche, che le conferiscono un carattere immediatamente riconoscibile su strada». Cherokee 2026 vanta anche interni più ampi, tecnologici ed equipaggiati. Sono dii serie in ogni allestimento (base Cherokee, Laredo, Limited e Overland) il quadro strumenti digitale a colori da 10,25 pollici, il display perinfotainment da 12,3 pollici (con compatibilità wireless Apple CarPlay e Android Auto) e del nuovo pacchetto di servizi connessi Connect One di Stellantis.

Sono inclusi 10 anni di aggiornamenti over-the-air (OTA), l'App per smartphone per le monitorare le funzioni del veicolo. Inoltre è previsto il pacchetto Connect Wi-Fi Plus, che offre dati illimitati e numerose altre funzionalità. Di serie il sistema 4x4 Jeep Active Drive I di serie con disconnessione dell'asse posteriore di serie e gestione della trazione Selec-Terrain con le quattro modalità Auto, Sport, Neve, Sabbia/Fango. Cherokee propone gli angoli di attacco e di uscita migliori della categoria (rispettivamente di 19,6 e 29,4 gradi) oltre ad un angolo di dosso di 18,8 gradi e 20 cm di altezza libera da terra.