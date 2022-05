Jeep Meridian, il Suv a7 postiche nasce per conquistare l’India. Costruito a Ranjangaon, utilizza il turbodiesel FCA 2.0 Multijet II

DELHI - Come annunciato dallo stesso Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, nel corso della sua presentazione dei programmi di espansione in India, Jeep ha lanciato in quel mercato - dalle enormi potenzialità - il nuovo modello a tre file di sedili Meridian che, si legge sulla stampa specializzata locale, finirà per «rivoluzionare il segmento dei fuoristrada a 7 posti, oggi dominato da Toyota Fortuner, MG Gloster e Mahindra Alturas». Prodotto nello stabilimento di Jeep India a Ranjangaon, Meridian dovrebbe emulare il successo ottenuto dalla Compass, lanciata nel 2017, anche grazie a un lungo elenco di dotazioni che sono molto apprezzate dalla clientela locale. È il caso dei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida (6 airbag, telecamera a 360 gradi, monitoraggio pressione pneumatici, controllo elettronico della stabilità ESC, controllo della trazione e assistenza alla partenza in salita) e del confort in abitacolo.

Lungo 4,769 mm e alto 1,698 mm. Jeep Meridian ha un passo di 2,782 mm, allungato rispetto al modello Compass da cui deriva, proprio per ospitare la terza fila di sedili. L’altezza libera da terra, calibrata per le strade indiane e per l’off-road anche impegnativo, è di 203 mm. Il nuovo Jeep Meridian sfoggia un quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici, completato da un sistema di infotainment touchscreen indipendente da 10 pollici, che prevede la connettività Apple CarPlay e Android Auto. Di serie anche il climatizzatore automatico multizona e finiture di livello elevato per plancia e abitacolo.

Sotto al cofano un propulsore ben noto a Torino: il turbodiesel Multijet II 2,0 litri da 170 Cv e 350 Nm di coppia massima che può essere abbinato a una trasmissione automatica a nove rapporti oppure a un cambio manuale a sei marce. Il suv Meridian viene offerto in India sia con trazione anteriore che di trazione integrale e prevede le tre modalità di guida Auto, Sand/Mud e Snow. Può accelerare da zero a 100 km/h in 10,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 198 km/h.