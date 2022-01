Jeep, nuove versioni e-Hybrid per Renegade e Compass. Bruno: «Altro passo avanti nella elettrificazione della gamma»

TORINO - Dopo il successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio Jeep verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il marchio Jeep compie un altro passo nel processo di elettrificazione e conferma il proprio impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione «Zero emissioni, 100% libertà».

«L’annuncio di oggi è il risultato del successo del nostro attuale portafoglio 4xe Plug-In Hybrid, ed è un altro passo verso la completa elettrificazione della nostra intera gamma in Europa» ha dichiarato Antonella Bruno, Head of Jeep Brand in Europa. «I SUV Jeep Compass e Renegade e-Hybrid rappresentano un nuovo punto di ingresso nella nostra offerta elettrificata, e offrono più opzioni ibride ai nostri clienti. Questo ampliamento della gamma continuerà nell’estate di quest’anno con l’introduzione della versione 4xe della nuova Jeep Grand Cherokee» commenta Antonella Bruno, responsabile del brand Jeep in Europa.