Jeep Renegade e Compass e-Hybrid elettrificate e accessibili. Entrano in gamma versioni 2 ruote motrici con ibrido 48V 130 cv

TORINO - Si chiama ‘100% Electrified Freedom’ ed è la libertà garantita dal sistema propulsivo elettrificato di Jeep, capace di esaltare le qualità, uniche di questo brand, nel fuoristrada. Una scelta ‘green’ che è diventata un valore universale, ora sempre più apprezzata nel mondo suv, quindi perfettamente in sintonia con stile di vita ed esigenze degli automobilisti italiani. Ne sono un perfetto esempio le nuove Jeep Compass e Renegade che, in ambito elettrificato, si ‘sdoppianò e vengono proposte oltre che nelle versioni 4xe anche in quelle inedite 2WD con nuova tecnologia e-Hybrid, che prevede la combinazione tra un motore benzina 1.5 turbo, un’unità elettrica a 48 Volt inserita nella trasmissione automatica doppia frizione a 7 rapporti e un una batteria da 0,8 kWh, più del doppio rispetto a quelle installate oggi sugli ibridi BSG.

«Le e-Hybrid sono la porta di accesso al mondo elettrificato di Jeep - ha detto Antonella Bruno, head of Jeep brand in Europa, durante l’evento di presentazione a Torino - e propongono un sistema di propulsione e-Hybrid che garantisce una vera esperienza ibrida, grazie alla guida in puro elettrico in molte manovre a bassa velocità. In questo modo si riducono i consumi fino al 15% in meno rispetto alla precedente versione benzina non ibrida» e questo offre, ha ribadito Antonella Bruno - «più libertà di scelta e più opzioni ibride per chi cerca la sua strada verso l’elettrificazione». Quella che porta nei listini Jeep due versioni di sicuro interesse commerciale (a parità di allestimento il prezzo è inferiore di circa 7mila euro rispetto alle plug-in 4xe) è l’estensione di un approccio vincente che è stato già premiato dai clienti con il debutto della Renegade e della Compass Phev, poi seguite dalla Wrangler. Nel 2021 in Europa, ogni quattro Jeep vendute uno è stata una versione ibrida plug-in 4xe. Una quota rilevante che è addirittura migliorata nei primi due mesi del 2022, fino ad arrivare a 1 su 3, nei primi due mesi dell’anno. E che in Italia ha permesso a Jeep di raggiunto la leadership tra le vetture ‘con la spinà cioè Bev e Phev.

Grazie al nuovo sistema di propulsione e-Hybrid, Renegade e Compass offrono un’alternativa del tutto nuova nel segmento dei suv a 2 ruote motrici. I clienti possono infatti mantenere inalterate le proprie abitudini di guida e godere di un’esperienza ibrida vera e propria, con la possibilità di spostarsi in modalità full-electric, in manovra e in marcia a bassa velocità, grazie alle cosiddette EV capabilities. Il sistema e-Hybrid di Jeep prevede l’impiego di un nuovo motore 4 cilindri 1,5 litri turbo benzina (appartiene alla famiglia Global Small Engine) che eroga 130 Cv e 240 Nm di coppia massima, unito a un nuovo cambio automatico a doppia frizione 7HDT300 a 7 velocità. Il sistema di propulsione include un motore elettrico integrato da 48 Volt da 15 kW (20 CV) che eroga 55 Nm di coppia, equivalente a 135 Nm a livello di ingresso del cambio, che può trasmettere moto alle ruote anche quando il motore 1,5 litri turbo è spento. In comune nelle nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid l’adozione di un cambio automatico, che migliora il confort di guida in città e sulle lunghe percorrenze, e una dotazione di sicurezza completa che le pone ai vertici dei rispettivi segmenti. Tra l’altro, Compass è stato il primo modello Jeep, in Europa, a raggiungere il livello 2 di guida autonoma, grazie al sistema Highway Assist che unisce le funzionalità di Adaptive Cruise Control e Lane Centering.

Infine, entrambi i modelli dispongono dell’ultima generazione di Uconnect Services, che permette di controllare le funzioni del veicolo durante la guida e anche in remoto mediante la mobile app My Uconnect. La gamma elettrificata di Renegade e Compass - che a livello di offerta commerciale affianca le note varianti 1.8 Multijet II gasolio, 1.0 T3 benzina (solo per Renegade) e 1.3 Turbo T4 benzina - porta al debutto anche l’inedito allestimento Upland, una edizione speciale che rappresenta l’impegno concreto del marchio Jeep verso la sostenibilità. Per tutte le motorizzazioni ICE, Mhev e Phev è prevista anche la versione top di gamma S che, su Renegade, si contraddistingue per gli esclusivi cerchi in lega da 19 pollici bicolore, le finiture esterne brunite e il sistema di parcheggio automatico. Su Compass la dotazione di serie della S include cerchi in lega da 19 pollici in nero lucido, paraurti in tinta carrozzeria, tetto nero, portellone automatico e sedili con rivestimento in pelle e regolazione elettrica per il conducente.