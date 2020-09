Jeep Wrangler 4xe, l'icona del fuoristrada è anche plug-in. Grandi prestazioni e 40 km in elettrico

DETROIT - Riflettori puntati sul palcoscenico di Detroit, dove si è svolto l’evento virtuale di lancio di Jeep Grand Wagoneer, anche per l’inedita Wrangler 4xe plug-in che sarà introdotta in Europa, Cina e Stati Uniti entro i primi mesi del 2021 e che affiancherà gli altri modelli elettrificati Renegade 4xe e Compass 4xe. Grazie al propulsore ibrido plug-in Wrangler 4xe offre un’autonomia elettrica fino a 40 km ed è quindi ideale per l’uso in aree urbane ma anche per vivere le avventure off-road nel modo più rispettoso dell’ambiente.

«I modelli Jeep della famiglia 4xe saranno i più efficienti e sostenibili di sempre e saranno i veicoli dalle migliori capacità 4x4 che il brand abbia mai prodotto - ha dichiarato Christian Meunier, global president of Jeep Brand - FCA - Il nostro impegno è quello di rendere Jeep il marchio di suv più green. L’elettrificazione della gamma Jeep consentirà ai clienti di viaggiare in full electric negli spostamenti quotidiani in città, di godere di un’esperienza di guida su strada efficiente e divertente e di disporre di capacità off-road ulteriormente migliorate in un silenzio quasi assoluto.»

L’avanzato sistema di propulsione montato sulla Wrangler 4xe offre un’esperienza su strada e in fuoristrada unica grazie alla combinazione del motore turbo benzina 2.0 a quattro cilindri, delle due unità elettriche e di un pacco batteria 17 kWh a 400 Volt. La potenza complessiva erogata è di 375 Cv (280 kW) con 637 Nm di coppia. Grazie anche alla collaudata trasmissione automatica TorqueFlite a 8 rapporti consente di ottimizzare l’efficienza e al tempo stesso di eliminare il problema dell’autonomia, offrendo la possibilità di guidare in full electric nella maggior parte degli spostamenti quotidiani.

La nuova Jeep Wrangler 4xe propone tre modalità di funzionamento, denominate E Selec, selezionabili attraverso gli appositi pulsanti sul quadro strumenti. La modalità predefinita. è Hybrid e utilizza la coppia erogata dal motore benzina e quella generata dall’unità elettrica previlegiando inizialmente l’energia prodotta dalla batteria. In modalità Electric la Wrangler 4xe sfrutta l’energia elettrica e si muove con zero emissioni. Se la batteria raggiunge il livello di carica minimo, o quando il guidatore richiede più coppia si attiva il motore a benzina. Infine in posizione eSave viene data priorità al motore benzina in modo che la batteria venga risparmiata per la guida in modalità elettrica in aree urbane a traffico limitato.

Dispone di due modalità secondarie - Battery Save e Battery Charge attivabili tramite le Hybrid Electric Pages del sistema Uconnect. La nuova Jeep Wrangler 4xe è disponibile in tre versioni: 4xe, Sahara 4xe e Rubicon 4xe. I modelli Wrangler 4xe e Wrangler Sahara 4xe sono dotati di sistema di trazione integrale permanente, assali anteriori e posteriori Dana 44 e di una scatola di rinvio Selec-Trac full time a due velocità con rapporto delle marce ridotte pari a 2,72:1. Una volta impostato, questo sistema intuitivo agisce autonomamente, permettendo al guidatore di godersi il viaggio. La Wrangler 4xe presenta inoltre il Selec Speed Control, un dispositivo che prevede i sistemi Hill-ascent e Hill-descent Control e consente di controllare la velocità del veicolo in salita e in discesa.

Esteriormente la Wrangler 4xe 2021 mantiene le linee scolpite e gli elementi funzionali che da sempre contraddistinguono l’icona Jeep, come i passaruota trapezoidali, ma si distingue per contenuti esclusivi fanno ne il modello Wrangler più tecnologico di sempre. I ganci di traino anteriore e posteriore nella nuova colorazione Electric Blue per gli esterni esclusiva della versione Rubicon spiccano sui paraurti neri. Lo stesso colore blu caratterizza la scritta Rubicon sul cofano, i badge ‘ Jeep’ e ‘Trail Rated’ e i contorni della decalcomania nera sul cofano. Anche gli Easter Eggs tipici del linguaggio stilistico Jeep sfoggiano sfumature Electric Blue. Nell’abitacolo, la Wrangler 4xe Rubicon presenta esclusive impunture Electric Blue su sedili e rivestimenti.