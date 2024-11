Jeep Wrangler 4xe Willys '41 celebra l'antenata in divisa. Dotazioni e colori nella serie speciale riprendono la 4x4 Army

Quella di Jeep è una storia e costellata di importanti tappe, tra cui il determinante contribuito dato allo Sbarco in Normandia e quindi alla liberazione dell'Europa. Un heritage di cui l'azienda e i collezionisti delle Willys militari vanno fieri e che ora viene celebrato dalla marca del Grupp Stellantis con la serie speciale Jeep Wrangler 4xe Willys '41. Proposta in serie limitata e contrassegnata dal numero 41, cioè l'anno del debutto del leggendario fuoristrada in dotazione all'US Army, questa trasposizione in chiave moderna dei valori del passato si basa sulle capacità della Wrangler 4xe. Viene proposta esclusivamente nella nuova vernice esterna '41 ispirata al verde oliva militare.

La personalizzazione prevede anche adesivi laterali sul cofano Drab Blue (opportunamente corrette) e una capote in tela marrone chiaro opzionale. Sono presenti anche esclusivi cerchi in alluminio da 17 pollici - verniciati in tinta '41 - e calzati con pneumatici all-terrain da 33 pollici. Nell'auto, che trae spunto dal concept Jeep '41 presentato all'Easter Jeep Safari del 2022, ci sono anche altri adesivi esterni ispirati all'Esercito, esclusivi interni color marrone chiaro esclusivi e paraurti anteriore e posteriore paraurti in acciaio. Gli ordini sono ora aperti con un prezzo consigliato al pubblico negli Stati Uniti di «Otto decenni dopo aver consolidato una reputazione di capacità fuoristrada, design semplice e dura versatilità - ha commentato Bob Broderdorf, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep Nord America - lo spirito dell'originale Willys MB vive in tutto ciò che facciamo nel marchio Jeep». «La nuova Jeep Wrangler 4xe Willys '41 del 2025 è una testimonianza di quella tradizione. È una celebrazione del nostro passato che ci ispira, mentre continuiamo a spingere i confini di capacità e innovazione».