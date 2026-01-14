Wrangler 85th Anniversary, ​Jeep celebra i suoi 85 anni con il terzo modello speciale della serie Twelve 4 Twelve

Jeep prosegue le celebrazioni per gli 85 anni del marchio con il lancio sul mercato americano della Wrangler 85th Anniversary, terzo modello speciale della serie Twelve 4 Twelve che, nel corso del 2026 porterà al debutto dodici versioni commemorative. L'edizione anniversario della Wrangler abbina richiami stilistici alla tradizione del marchio a contenuti tecnologici e di sicurezza aggiornati. Il tema dominante è quello della Jeep Americana, reinterpretato in chiave moderna attraverso dettagli ispirati all'heritage, come gli interni con inserti in tessuto plaid dedicati agli 85 anni e una serie di elementi celebrativi diffusi nell'abitacolo. All'esterno la Wrangler 85th Anniversary si riconosce per i cerchi da 17 pollici verniciati, i ganci di traino color bronzo, badge dedicati e passaruota in tinta carrozzeria.

La dotazione di serie include il pacchetto Convenience con sedili e volante riscaldati, avviamento remoto e accesso keyless, l'impianto audio premium Alpine, fari full Led e una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo e frenata automatica di emergenza. Tra le opzioni figurano diversi hard top e la possibilità di montare pneumatici all-terrain senza sovrapprezzo. Accanto alla Wrangler debutta anche la Gladiator 85th Anniversary, che ripropone gli stessi elementi celebrativi sul pickup open-air. Negli Stati Uniti la Wrangler 85th Anniversary ha un prezzo di partenza di 46.300 dollari. Jeep ha inoltre annunciato che nel corso dell'anno altre edizioni speciali 85th Anniversary interesseranno ulteriori modelli della gamma, proseguendo le celebrazioni per la lunga storia del marchio nel mondo del fuoristrada.