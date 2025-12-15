Wrangler Whitecap, secondo modello Jeep della serie celebrativa Twelve 4 Twelve. Debutta allestimento perfetto per avventure invernali

Si chiama Wrangler Whitecap ed è una versione speciale per il mercato Usa che il marchio Jeep ha realizzato - dopo la Moab 392 di novembre -per proseguire come secondo modello la serie Twelve 4 Twelve, che celebra gli 85 anni di leadership della iconica marca nel fuoristrada. Disponibile esclusivamente negli allestimenti Sahara e RubiconIl Wrangler Whitecap evidenzia un design personale che è ispirato alla tradizione, con hardtop e griglia verniciati in Bright White che trae ispirazione dalla classica CJ-Universal e dal suo iconico tettuccio rifinito in Arctic White. «La Jeep Wrangler Whitecap è più di un'edizione speciale, è una dichiarazione di stile - ha dichiarato Bob Broderdorf, ceo del marchio Jeep - e rende omaggio alla tradizione del marchio Jeep, introducendo al contempo un sorprendente look bicolore che cattura l'attenzione su qualsiasi percorso».

«Proprio come ogni modello della serie Twelve 4 Twelve, la Whitecap è progettata per distinguersi, un vero e proprio omaggio alla leggendaria tradizione del marchio. Con più possibilità di personalizzazione che mai, offriamo ai proprietari di Jeep la libertà di rendere la propria Wrangler davvero unica». Sotto alla esclusiva 'veste' retrò Jeep Wrangler Whitecap 2026, si legge nella nota, combina la tecnologia avanzata dei modelli Sahara e Rubicon con le leggendarie capacità 4x4, progettata per conquistare qualsiasi terreno con facilità. Viene proposta con motore turbo da 2,0 litri o 3,6 litri, combinati con l'esclusivo sistema di rinvio Selec-Trac, disponibile con lo schema part-time o full-time. Oltre che per il tettuccio rigido e l'iconica griglia a sette feritoie verniciati in tinta Bright White, la serie speciale Whitecap 2026 si distingue nelle Sahara e Rubicon per la decalcomania laterale Bright White 1941 a cui si aggiunge nella Rubicon una decalcomania Bright White sul cofano. Previsto anche come optional il tettuccio elettrico Sky One-Touch.