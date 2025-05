Jogger, l’essenzialità di Dacia ai massimi livelli. La monospazio si propone come una delle miglio offerte per le famiglie

MILANO - È atteso il debutto del restyling di metà carriera, ma la versione attualmente disponibile nelle concessionarie del Dacia Jogger rappresenta, già di per sé, una delle proposte più complete e coerenti fra quelle presenti sul mercato. Dopo aver archiviato il 2024 in crescita (+2,4%), con 96.440 esemplari venduti, la casa romena di proprietà del gruppo Renault è pronta a scommettere ancora su questo modello prodotto in Marocco e commercializzato in due varianti, da 5 o da 7 posti, mentre sotto il cofano è possibile scegliere fra un motore endotermico alimentato a benzina (TCe 110), una più recente variante elettrificata (Hybrid 140) e la bi-fuel a Gpl (Eco-G 100).

Queste ultime, in particolare, sono le proposte che abbiamo avuto modo di testare nel corso di una prova su strada organizzata fra Milano e Stresa, la perla piemontese del Lago Maggiore che si affaccia sulle Isole Borromee. Pur condividendo le medesime dimensioni (la lunghezza è di 4.547 mm, con un passo di 2.897 mm, a fronte di una larghezza pari a 1.784 mm e di un'altezza di 1.674 mm, mentre il bagagliaio parte da 708 litri), entrambe presentano un peso ridotto (1.252 kg) per il segmento. Spazio e comfort, ma anche consumi ridotti ed efficienza per una full hybrid dotata di un motore 4 cilindri 1.6 aspirato a benzina abbinato a un propulsore elettrico e a una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh, per una potenza di 140 Cv e 144 Nm di coppia.

Il cambio è automatico a sei rapporti, la trazione è anteriore. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, nel ciclo combinato misto Wltp i consumi di carburante si attestano sui 4,9 l/100 km, a fronte di emissioni di CO2 pari a 110 g/km, con un'inedita funzione E-Save che permette di preservare l'energia per alcuni tratti guidati specifici. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi ed è in grado di accelerare fino a 167 km/h. Due gli allestimenti disponibili (Extreme ed Extreme Up), con un listino prezzi che parte da 26.150 euro chiavi in mano per la cinque posti e da 26.950 euro per la sette posti. Più nota la proposta Eco-G 100 bi-fuel, con consumi 6,0 l/100 km a benzina e fino a 7,8 l/100 km a Gpl (di cui Dacia si conferma leader). Nello specifico il 3 cilindri da 999 cc di cilindrata e 101 Cv è in grado di scattare da 0 a 100 km in 12,3 secondi, a fronte di una velocità massima di 175 km/h. Quattro gli allestimenti disponibili, con un listino prezzi che parte dai 18.100 euro chiavi per la cinque e da 20.800 euro con sette posti.