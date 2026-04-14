​Juke, il terzo atto è Bev. Nissan accelera sulla strategia di elettrificazione in Europa

Nissan accelera sulla strategia di elettrificazione in Europa con la presentazione della nuova Nissan Juke, per la prima volta disponibile in versione 100% elettrica. La terza generazione del crossover compatto segna una nuova evoluzione per il modello, che dal debutto nel 2010 ha conquistato circa 1,5 milioni di clienti nel continente. Il modello è sviluppato sulla piattaforma Cmf-Ev ed è destinato alla produzione nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, sito già centrale per la strategia Ev di Nissan in Europa.

L'introduzione della Juke elettrica si inserisce in un più ampio piano di espansione della gamma a zero emissioni del costruttore, che comprende modelli come la nuova Micra, la terza generazione di Leaf, Ariya e Townstar, oltre a un futuro modello di segmento A. Il nuovo crossover adotterà inoltre tecnologie avanzate come il sistema Vehicle-to-Grid, pensato per integrare il veicolo nell'ecosistema energetico.

Parallelamente, Nissan prosegue nello sviluppo delle soluzioni ibride con tecnologia e-Power, mantenendo un'offerta diversificata per rispondere alle diverse esigenze di mobilità, dai modelli completamente elettrici a quelli elettrificati senza ricarica esterna. L'Europa resta un mercato strategico per il costruttore, sia per i volumi sia come hub di sviluppo, progettazione e produzione. In questo contesto, il sito britannico di Sunderland continua a rappresentare un pilastro per l'industrializzazione dei veicoli elettrici destinati al mercato europeo. Il debutto del nuovo Juke elettrico è avvenuto nel corso dell'evento globale Nissan Vision in Giappone, dedicato alla presentazione della roadmap tecnologica e dei futuri modelli del marchio. Il lancio commerciale è previsto per la primavera del 2027.