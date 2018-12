Kadjar alza l'asticella, il Suv Renault arriva a gennaio con una gamma di motori molto efficienti

CAGLIARI - Dopo tre anni di onorata carriera, per Renault Kadjar è giunto il momento del restyling. Una pratica che ha interessato buona parte della vettura francese, con un focus particolare verso in motori. Perché al di là delle novità stilistiche, che essenzialmente si rifanno alla sfera dei gruppi ottici a led, dimensioni e volumetria sono rimaste le stesse di sempre. Meglio puntare sull'efficienza d'insieme allora.

Una realtà che da un lato consolida la partnership con il Gruppo Daimler alla voce benzina, mentre dall'altra rivela l'importanza di avere in gamma una famiglia di motorizzazioni alimentate a gasolio. Unità che portano in dote la denominazione Blue dCi. Presenzia quella da 1,5 litri che sviluppa 115 cavalli, e una da 1,7 (che arriverà solo in un secondo momento) che ne eroga 150.

Tornando invece alla collaborazione con Daimler, il fronte dei benzina ruota attorno al nuovo 1.3 TCe. Si tratta di un'unità declinata in due livelli di potenza, 140 e 160 cavalli che, come per i diesel di cui sopra, fa largo impiego di sovralimentazione e filtro antiparticolato. Tutte le motorizzazioni sono equipaggiate con un cambio manuale a sei rapporti. Ma è previsto pure il cambio automatico doppia frizione EDC. L'unica unità che non lo prevede è il 1.7 Blue dCi. Che però è pure l'unico propulsore disponibile sia con la trazione anteriore, che con quella integrale di derivazione Nissan.

Per le sole due ruote motrici è possibile optare l'Exetended Grip. Un sistema che regola l'Esp in modo differente, a seconda della modalità di guida impostata. Il passo avanti si rileva anche a bordo, dove il sistema d'infotainment R-Link 2 si palesa sotto nuove spoglie. Si tratta di un display Full touch (con diagonale da 7 pollici) a tecnologia capacitiva, che offre più luminosità e maggiore sensibilità rispetto al passato.

Renault Kadjar arriverà sul mercato a partire dalla metà di gennaio (ma è già ordinabile), con un prezzo di partenza di 21.350 euro.