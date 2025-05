KGM Actyon, l'evoluzione del brand coreano. Look muscoloso e dinamico abbinato ad un 1.5 turbo brillante

Debutta sul mercato la prima vettura della nuova era KGM, la Actyon, un Suv di segmento D+ che si aggiunge in gamma ai modelli Torres ICE ed EVX, Tivoli, Korando, Rexton e Rexton Sports. ANSA Motori ha effettuato una prima presa di contatto nelle strade vicino Siena. L'aspetto è muscoloso, originale ed elegante del design, in cui spiccano le firme luminose anteriori, la forma del tetto spiovente con dettagli argento, i grandi passaruota, l'elemento laterale in nero lucido ed i grandi cerchi da 20 pollici. L'abitacolo accoglie comodamente 5 passeggeri, e chi siede dietro può contare su sedili riscaldati reclinabili fino a 32,5°, su 939 millimetri di spazio per le gambe e su 1.001 millimetri sopra la testa. Tradotto, vuol dire che la differenza di abitabilità rispetto alle sedute anteriori è minima, ma quest'ultime si avvalgono anche della ventilazione per contrastare il caldo delle giornate estive, oltre che della regolazione elettrica. Tanto spazio anche nel vano di carico che, di base, ha capienza di 668 litri, ma può arrivare fino a 1.568 litri con il divano abbattuto. La plancia si sviluppa in orizzontale, come vogliono le tendenze attuali, ed è dominata nella zona superiore dai due grandi schermi da 12,3 pollici ciascuno, che formano un corpo unico. Pratica la comunicazione con lo smartphone, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto.

Nell'insieme spicca il nuovo volante dalla forma esagonale, che ha dimensioni generose ed un'impugnatura dal diametro importante. Nella calda atmosfera offerta dall'illuminazione ambientale, che consente di scegliere tra 32 tonalità personalizzabili, e da una posizione di guida dominante, ogni viaggio inizia comodamente e con stile. La nuova Actyon è fluida nell'azione dinamica, merito della trasmissione automatica Aisin a 6 velocità di terza generazione, che aiuta a gestire al meglio i 163 CV ed i 280 Nm del motore 1.5 turbo, e del servosterzo elettrico, che ne incrementa la maneggevolezza nonostante le dimensioni esterne importanti. Sempre di alto livello il comfort, grazie agli adesivi strutturali utilizzati in fase di produzione, ai cristalli anteriori laminati, ai meccanismi di sigillatura delle portiere perfezionati, ed alla presenza di pneumatici Michelin con tecnologia di riduzione del rumore. Quando cresce l'andatura si avvertono i trasferimenti di carico in frenata ed il rollio diventa più evidente, mentre i dispositivi di assistenza alla guida sono piuttosto solerti nell'entrare in azione.

In particolare, il sistema di mantenimento attivo della corsia che, in alcuni frangenti, interviene in maniera decisa per mantenere l'auto nella propria carreggiata. Confortevole e sicura, la KGM Actyon ha una dotazione completa, che annovera, tra i tanti accessori, anche il portellone posteriore azionato elettricamente senza l'utilizzo delle mani, i rivestimenti interni in pelle scamosciata premium ed il sistema di navigazione Tom Tom. Distribuita nel nostro paese da Atflow, che è importatore e distributore esclusivo per l'Italia del brand KGM, la nuova Actyon presenta un unico allestimento denominato K-LINE, ed è offerta ad un prezzo di 41.750 euro che, fino al termine del mese di giugno, scende a 37.500 euro grazie all'offerta lancio.