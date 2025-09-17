Kgm Torres Evt, quando il pick-up diventa elettrico. Trazione integrale e 380 km di autonomia. Listino da 42mila euro

FRANCOFORTE – Da Ssangyong Musso a Kgm Torres. Dall'alimentazione convenzionale a quella elettrica. Il rilanciato costruttore coreano – distribuito in esclusiva Italia da Atflow, la controllata di Autotorino che si presenta come «specializzata nell'importazione di marchi automobilistici all'avanguardia, con un focus sulla mobilità sostenibile e ad alto contenuto tecnologico» - ha fatto guidare in Germania il moderno cassonato Torres Evt (una denominazione scelta per eliminare “equivoci” dialettali), che nel Belpaese verrà commercializzato a partire dalla fine dell'anno solo a trazione integrale a partire da 42.041 euro (Iva e messa su strada escluse) con 7 anni o 150.000 km di garanzia e 10 anni o un milione di km sui componenti ad alta tensione.

Lungo 5,16 metri, il veicolo coreano a quattro porte è accreditato di una percorrenza a zero emissioni di 380 chilometri grazie alla batteria litio-ferro-fosfato da 80,6 kWh. Sul cassone possono venire caricati pesi per un totale di 800 kg, cui si aggiungono i 1.800 di capacità di traino. Anche se elettrico, insomma, il pick-up coreano è un vero e proprio mezzo professionale. Che, in più, offre anche una notevole abitabilità interna (85 centimetri tra i sedili, quelli anteriori sono regolabili elettricamente, e tanta aria in testa). Non solo: i divani posteriori sono riscaldabili (come quelli davanti), scorrevoli (fino a 8 centimetri di tolleranza), reclinabili (fino a 32°) e frazionabili (60:40).

In versione Awd i due motori da 207 cavalli garantriscono quasi 630 Nm di coppia. La velocità massima è di 177 orari e lo spunto da 0 a 100 avviene in 8 secondi, ovvero prestazioni di tutto rispetto. Esteticamente convincente, almeno in Italia il pick-up sconterà il solito problema sul tipo di immatricolazione (esclusivamente autocarro N1) e pertanto di utilizzo, peraltro con proporzioni interessanti e dotazioni importanti, che includono il doppio schermo da 12,3'', uno per il cruscotto e l'altro per infotainment e navigazione, oltre a una serie di sistemi di sicurezza (tra gli altri anche l'airbag tra i due sedili anteriori) e assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e l'assistente intelligente alla velocità.

Per affrontare il fuoristrada, il Kgm Torres Evt dispone di un'altezza da terra di poco superiore ai 18,1 centimetri, con un angolo di attacco di 20,2° e quello di uscita di 24,3°, mentre per la guida elettrica propone tre livelli di rigenerazione della frenata grazie alle leve al volante. È un modello interessante, anche perché non è realizzato sulla “tradizionale” architettura a longheroni, bensì su quella classica ed essenzialmente automobilistica dei Suv. Non è leggero, ma si muove (quasi) come se lo fosse, perché ha un raggio di sterzata piuttosto contenuto. In ogni caso, questo sì, lo si guida in modo istintivo, dimenticandosi del suo ingombro.