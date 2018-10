Kia Ceed berlina e wagon, l'ambiziosa 3^ generazione punta a ritagliarsi una grossa fetta del segmento C

MILANO - In occasione del lancio internazione della nuova Kia Ceed 5 porte, avvenuto in giugno nel sud del Portogallo, l'amministratore delegato della filiale italiana Giuseppe Bitti aveva detto che per il listino e i dettagli sul lancio nel nostro Paese bisognava attendere l'arrivo della station wagon, cioè la declinazione di carrozzeria più richiesta dalla clientela italiana.

Ora la Ceed Sportwagon c'è, e la promessa è stata mantenuta dallo stesso Bitti che, assieme al product manager Fabio Martucci e responsabile Marketing e Comunicazione Giuseppe Mazzara, ha celebrato la presentazione nazionale del nuovo modello in una location, lo stadio milanese di San Siro, inconsueta ma coerente con il nuovo ruolo «calcistico» del marchio coreano, da quest'anno sponsor dell'Europa League che proprio al Meazza – protagonista il Milan – ha un palcoscenico prestigioso, e speriamo duraturo. Coerente anche la scelta dei testimonial: Alessandro del Piero e Diletta Leotta, avvenente volto sportivo di Dazn.

Per quanto riguarda la nuova Ceed, la wagon ha confermato l'evoluzione qualitativa e tecnologica che già avevamo apprezzato nella berlina con cui condivide non solo la nuova piattaforma K2 e l'intera batteria di motori (i turbo a benzina 1.0 a 3 cilindri da 120 cv e 1.4 da 140 cv, oltre all'aspirato d'ingresso 1.4 Mpi da 100 cv, e il turbodiesel 1.6 da 115 e 136 cv) e cambi (manuale o Dct doppia frizione a 7 marce), ma anche la brillantezza, l'eccellente comportamento stradale, il piacere della guida e le ricche dotazioni di sicurezza, connettività e assistenza alla guida.

A differenza della 5 porte, che ha mantenuto la lunghezza (4.130 mm) della precedente Cee'd, la wagon si è allungata di 95 mm arrivando a 4,6 metri. Grazie a questo, e all'architettura più razionale portata in dote dalla nuova piattaforma, ha guadagnato sia in abitabilità, sia nello spazio per i bagagli che ora dispongono di su un vano la cui capacità è compresa tra 625 (il 14% in più della precedente) e 1.694 litri, più spazioso di molte analoghe vetture del segmento superiore e capace di portare la Sportswagon dalla quinta alla seconda posizione nella particolare classifica di categoria.

Quando ai contenuti innovativi, la nuova Ceed ribadisce con i fatti l'ambizione di diventare il modello più tecnologico del segmento C. Non solo è la prima Kia ad adottare soluzioni di guida autonoma di livello 2 come il «Lane following assist», il sistema attivo che mantiene la vettura perfettamente al centro della corsia di marcia e alla distanza dal veicolo che precede impostata dl guidatore, ma offre di serie su tutte le versioni la frenata automatica d'emergenza, il monitoraggio dell'attenzione del conducente, l'allarme per l'abbandono involontario della corsia di marcia e la gestione automatica degli abbaglianti.

In consegna da metà ottobre, la nuova famiglia Ceed (destinata progressivamente ad ampliarsi dapprima con la Shooting brake che ha debuttato al Salone di Parigi, poi con una declinazione Cuv a ruote alte che sarà la più venduta, davanti alla Sportswagon) è proposta in Italia negli allestimenti Pure, Business Class ed Evolution i cui prezzi partono da 19.750, 22.500 e 26.000 euro rispettivamente, con un differenziale di 1.000 euro per passare dalla 5 porte alla corrispondente versione della station wagon. Nel periodo di lancio, l'offerta ai clienti privati può arrivare a 5.000 euro di vantaggio, mentre per gli acquirenti corporate lo sconto massimo è del 21% (o 6.000 euro). Compresi, ovviamente, i 7 anni di garanzia della casa che fanno di Kia un caso unico nel panorama automobilistico.