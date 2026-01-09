Kia dà la scossa al Bruxelles Motor Show 2026 con tre inedite versioni GT di EV3, EV4 e EV5

Kia è presente al Salone dell'Auto di Bruxelles, in programma fino al 18 gennaio, dove ha presentato tre nuove versioni GT basate sui modelli dalla gamma elettrica. Le nuove varianti GT di EV3, EV4 ed EV5 presentano alcuni miglioramenti hardware che agiscono sulla dinamica della vettura, come nel caso dei sistemi di controllo elettronico del telaio. A ciò si aggiungono dettagli sportivi realizzati ad hoc, come nel caso dei sedili, che sono specifici per ciascun modello.

Il suv compatto EV3, insieme alla berlina EV4 nella versioni GT, sono dotati di un sistema AWD a trazione integrale, a doppio motore da 215 kW (145 kW all'anteriore, 70 kW al posteriore), con una batteria da 81,4 kWh, sospensioni a controllo elettronico con taratura specifica GT, che garantisce maggiore stabilità in curva grazie anche ai cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici performance-oriented.

EV5 GT, invece, porta al debutto la variante sportiva nel segmento dei C-SUV, proponendo una potenza combinata di 225 kW, fornita da 155 kW dal motore anteriore e 70 kW da quello posteriore e alimentati da una batteria da 81,4 kWh. Il costruttore ha informato che l'avvio della produzione di EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT è previsto per il secondo trimestre del 2026 mentre le date di lancio verranno comunicate in un secondo momento.