EV2 amplia la gamma: arrivano Black-Line, GT-Line e versione long-range. Fino a 453 km di autonomia per la compatta Kia

Kia amplia la gamma della EV2, il suv elettrico compatto che rappresenta il modello d'accesso alla mobilità a zero emissioni del marchio, introducendo la nuova variante Black-Line, la versione con batteria long-range da 61 kWh e l'allestimento sportivo GT-Line. La produzione delle nuove configurazioni è partita oggi nello stabilimento europeo di Žilina, in Slovacchia. La principale novità è l'arrivo della batteria long-range, che porta l'autonomia fino a 453 chilometri nel ciclo WLTP, rispetto ai 317 chilometri della versione standard-range lanciata dopo la presentazione mondiale al Salone di Bruxelles 2026. Basata sulla piattaforma E-GMP a 400 Volt, la nuova EV2 supporta la ricarica rapida in corrente continua dal 10 all'80% in circa 30 minuti e offre servizi connessi dedicati alla mobilità elettrica, tra cui pianificazione dei percorsi, Plug & Charge e ricarica bidirezionale.

Debutta inoltre la nuova EV2 Black-Line, variante al vertice della gamma caratterizzata da una forte impronta estetica. Derivata dalla GT-Line, si distingue per gli elementi esterni nero lucido, il logo Kia nero, i cerchi in lega da 19 pollici completamente scuri e il tetto bicolore nero. Anche l'abitacolo adotta finiture dedicate nei toni del grigio scuro e del nero, mentre la dotazione di serie comprende il sistema di infotainment Kia ccNC con navigazione, l'impianto audio Harman/Kardon e il sistema Highway Driving Assist 2.0. Accanto alla Black-Line si posiziona la GT-Line, proposta come versione più dinamica della EV2. L'allestimento introduce dettagli estetici specifici, elementi di design esclusivi e una caratterizzazione sportiva che prosegue all'interno con volante a tre razze e pedaliera in metallo.

Tra gli equipaggiamenti disponibili figurano anche sedili con memoria e il sistema Digital Key 2.0. «Dalla versione long-range alle varianti di design come GT-Line e Black-Line, EV2 combina praticità quotidiana con una forte identità visiva nel segmento dei suv compatti», ha dichiarato Pablo Martinez Masip, vicepresidente Product, Marketing & Customer Experience di Kia Europe.