EV2, la citycar elettrica. Kia lancia il Suv più compatto realizzato per i nostri automobilisti e prodotto in Europa

Pensata per il mercato europeo e realizzata nel Vecchio Continente. Si potrebbe riassumere con questa semplice frase la nuova Kia EV2, vettura compatta con cui la Casa coreana punta a entrare nel frizzante e dinamico segmento dei B-Suv elettrici. La piccola del marchio di Seul non solo amplia il portafogli della, già nutrita, gamma a zero emissioni della Kia ma ne rappresenta l’effettiva porta d’ingresso. La EV2 porta con sé tutta l’esperienza maturata in questi anni sulle sorelle maggiori, ma in un formato più compatto e ideale per l’uso quotidiano senza rinunciare all’abitabilità e alla tecnologia.

L’esordio in società del piccolo Suv coreano è avvenuto, non a caso, proprio in occasione del Motor Show di Bruxelles, a rimarcare ulteriormente la sua vocazione europea. Infatti la EV2 sarà prodotta nello stabilimento di Zilina, in Slovacchia, al fianco della già nota EV4 Hatchback. Realizzata sulla piattaforma E-GMP, la Kia EV2 presenta una lunghezza di 4,06 metri, una larghezza di 1,8 e un’altezza di 1,58. Le proporzioni compatte, però, non devono trarre in inganno. Infatti, grazie al design muscoloso, la EV2 sembra decisamente più grande. Il merito è della filosofia “Opposites United” che allarga visivamente il frontale con la firma luminosa Star Map che presenta i fari, a sviluppo verticale, posti alle estremità. Il contrasto tra superfici spigolose e forme morbide parte dalla calandra e prosegue lungo tutta la fiancata, dove non mancano i passaruota più pronunciati per ospitare i cerci che vanno da 16” fino a 19”. La linea di cintura alta sorregge visivamente il tetto, quasi flottante visti i montani anteriori neri, che poi termina con un piccolo spoiler che sovrasta il lunotto. Non è da meno, in quanto a personalità, il posteriore con i gruppi ottici posti in basso e alle estremità per allargare visivamente la vettura.



Piccola ma spaziosa. Sfruttando il passo da 2,57 metri la EV2 offre un’abitabilità degna di una vettura di segmento superiore sia per chi si siede davanti che per coloro che si accomodano dietro. A tal proposito la fila posteriore, oltre al classico divano, si può scegliere con la configurazione a due posti con sedili scorrevoli e regolabili. Altro aspetto fondamentale è la cura costruttiva e la sostenibilità dei materiali scelti. Nella EV2 c’è ampio uso di elementi riciclati, come bio plastiche o i sedili rivestiti in tessuto riciclato o pelle artificiale. Non solo spazio per gli occupanti, la Kia è in grado di offrire una capacità di carico che varia da 362 litri fino a 1.201 litri ottenuta reclinando gli schienali dei sedili posteriori. Il lato tecnologico lo si può apprezzare proprio nell’esperienza dell’uso quotidiano.

La plancia, razionale e pulita, è dotata del sistema di infotainment ccNC (con aggiornamenti over-the-air) composto da un triplo schermo. Troviamo quindi il quadro strumenti digitale da 12,3”, un display touch centrale di pari dimensioni e un pannello dedicato al climatizzatore da 5,3”. A questo si affianca il sistema ccNC Lite, per le versioni d’accesso, che a parità di configurazione presenta solamente alcune funzioni in meno. La EV2 sarà disponibile con due tagli di batterie: una da 42,2 kWh e una long-range da 61 kWh. La prima, che arriverà sul mercato in primavera, garantirà un’autonomia fino a 317 km e sarà equipaggiata da un motore da 108 kW (147 cv) in grado di coprire lo 0-100 km/h in 8,7 secondi e una velocità massima di 161 km/h. Mentre la long-range, che sarà disponibile nel corso della prossima estate, consentirà una percorrenza di 448 km con una sola carica. Entrambe le versioni sono esclusivamente a trazione anteriore e adottano un’architettura a 400 Volt, in grado di supportare la ricarica rapida in corrente continua, con un tempo di circa mezz’ora per il passaggio dal 10 all’80%. In Kia hanno inoltre cercato di ottimizzare la stabilità della curva di ricarica per assicurare prestazioni migliori e costanti nel tempo.

La EV2 introduce, per la prima volta su un modello del marchio coreano, la possibilità di scegliere tra il caricatore da 11 kW o da 22 kW in corrente alternata al fine di aumentare la flessibilità di utilizzo sia per la ricarica domestica che per le colonnine pubbliche. Data la sua vocazione di auto cittadina, ma che non disdegna affatto la possibilità di uscire dai confini urbani, completa il quadro un ricco ecosistema di Adas e funzioni in grado di rendere piacevole e semplice il viaggiare in elettrico. Troviamo quindi l’EV Route Planner, che consente di studiare il percorso anche in base alla presenza di colonnine, o il Plug & Charge e Kia Charge per facilitare le operazioni di ricarica. Non per ultimo le funzionalità bidirezionali V2L e V2G che consentono di alimentare dispositivi esterni e reti domestiche. Sebbene i prezzi non siano stati ancora comunicati, si stima che la EV2 sarà offerta a partire da meno di 30.000 euro.