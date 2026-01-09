Kia EV2: svelato il B-Suv elettrico per conquistare il mercato europeo a zero emissioni

BRUXELLES – La famiglia elettrica Kia continua ad espandersi puntando al segmento dei B-Suv, il più affollato del mercato europeo. Infatti, dopo la EV6, la EV4 e la EV3, la Casa coreana ha scelto la vetrina del Salone dell’Auto belga per svelare la nuovissima EV2. Modello d’accesso alla line-up a zero emissioni del marchio, la piccola di Kia nasce con l’obiettivo di rendere l’auto a elettroni più accessibile ma soprattutto più adatta all’uso quotidiano, senza rinunciare alla tecnologia e alla concretezza che, da sempre, contraddistinguono il brand coreano.

Lunga poco più di quattro metri, per la precisione 4,06, la EV2 è stata pensata principalmente per il contesto urbano, ma con ambizioni da Suv a tutto tondo. Le proporzioni compatte non limitano la presenza su strada, grazie a un design che interpreta in chiave moderna la filosofia stilistica Opposites United. Le superfici scolpite, i profili verticali e la firma luminosa Star Map conferiscono personalità e riconoscibilità, mentre elementi come i passaruota pronunciati e la linea di cintura marcata rafforzano l’immagine solida e dinamica.

Non è da meno, in quanto a personalità, il posteriore con i gruppi ottici posti in basso e alle estremità per allargare visivamente la vettura che presenta una larghezza di 1,8 metri. La possibilità di scegliere cerchi da 16” fino a 19”, oltre a un’ampia gamma di colori, consente una personalizzazione mirata. Mentre la versione GT-line accentua ulteriormente il carattere più modaiolo della EV2 non rinunciando a dettagli estetici più sportivi e finiture raffinate, come profili in tinta con la carrozzeria.

Salendo a bordo, la B-Suv di Kia si presenta estremamente spaziosa. La piattaforma elettrica E-GMP, con un passo di 2,5 metri, permette di offrire un’abitabilità paragonabile a quella di modelli di categoria superiore. L’impostazione dell’abitacolo è razionale senza rinunciare alla qualità percepita grazie all’uso e al trattamento dei materiali anche riciclati. La plancia avvolgente, e orientata verso gli occupanti, presenta un vero e proprio concentrato di tecnologia. Il sistema di infotainment ccNC è infatti dotato di un triplo schermo, con quadro strumenti digitale da 12,3”, display centrale touch di pari dimensioni e un pannello dedicato al climatizzatore da 5,3”, il tutto con soluzioni tipiche di segmenti più elevati.

A questa versione si affianca il nuovo sistema ccNC Lite, pensato per offrire le funzioni essenziali a un costo più contenuto, mantenendo comunque un’esperienza d’uso moderna e altamente intuitiva. Gli aggiornamenti over-the-air, le funzionalità on demand e l’integrazione con l’ecosistema digitale Kia contribuiscono a rendere la EV2 un’auto sempre aggiornata e connessa. Non si rinuncia neppure alle luci ambientali, con gli occupanti che si accomodano su sedili in tessuto o pelle artificiale. Lo spazio per le gambe e per la testa dei passeggeri posteriori è particolarmente generoso, così come la capacità di carico, che parte da 362 litri nella configurazione a cinque posti e arriva a oltre 1.200 litri abbattendo i sedili posteriori.

Dal punto di vista tecnico, la EV2 è disponibile con due opzioni di batteria, una da 42,2 kWh e la long range da 61 kWh, in grado di garantire autonomie rispettivamente di 317 e 448 chilometri (secondo il ciclo WLTP). Entrambe le versioni adottano un’architettura a 400 volt e supportano la ricarica rapida in corrente continua, con tempi di circa mezz’ora per il passaggio dal 10 all’80%. Per la prima volta su un modello Kia è offerta la possibilità di scegliere tra ricarica AC da 11 kW o da 22 kW, una soluzione particolarmente adatta alla realtà europea e italiana, dove le infrastrutture in corrente alternata ad alta potenza sono sempre più diffuse.

Esclusivamente dotata di trazione anteriore, la prima EV2 ad arrivare sul nostro mercato sarà dotata di un motore da 108 kW di potenza (pari a circa 147 cv) in grado di coprire uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi oltre a una velocità massima di 161 km/h. Dalla seconda metà dell’anno sarà inoltre disponibile anche la versione long range. L’esperienza di guida elettrica è ulteriormente arricchita da un ecosistema di servizi che include il pianificatore di percorso EV, l’integrazione con Kia Charge e le funzioni Plug & Charge. Le tecnologie di ricarica bidirezionale V2L e V2G permettono di alimentare dispositivi esterni o di interagire con la rete elettrica. Sul fronte della sicurezza, la Kia propone una dotazione completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Prodotta nello stabilimento di Žilina, in Slovacchia, la Kia EV2 farà il suo debutto nel mercato europeo a inizio primavera 2026. Mentre per la versione long range bisognerà attendere la prima seconda metà dell’anno. Ancora da definire anche il prezzo che, però, dovrebbe aggirarsi attorno ai 30.000 euro.