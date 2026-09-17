Kia tra EV2 e tennis: dall'elettrica in versione Long Range a Open Lab. Il filo conduttore è il movimento

Una nuova elettrica compatta e un progetto che rafforza ulteriormente il rapporto del marchio con il tennis. Kia Italia ha scelto il Castello di Tolcinasco per presentare due novità che raccontano, in maniera diversa, il concetto di movimento: da una parte la nuova Kia EV2 Long Range, dall’altra Kia Open Lab. EV2 è il nuovo B-SUV elettrico del marchio, lungo poco più di quattro metri e sviluppato sulla piattaforma E-GMP a 400 V. La versione Long Range utilizza una batteria da 61 kWh e offre un’autonomia dichiarata fino a 453 chilometri nel ciclo WLTP, con la possibilità di passare dal 10 all’80% della batteria in circa 30 minuti utilizzando la ricarica rapida in corrente continua. A spiegare il ruolo del modello all’interno della gamma è Giuseppe Bitti, CEO di Kia Italia: «EV2 è l’ultima nata in quella che è la famiglia delle auto elettriche di Kia, che è iniziata con EV6 nel 2021. Sono auto che condividono la stessa piattaforma tecnologica, che viene modulata a seconda del segmento a cui è destinata l’auto».

Compatta nelle dimensioni, grande attenzione allo spazio. Uno degli aspetti centrali della EV2 è proprio il rapporto tra dimensioni esterne e abitabilità. Il design dalle forme squadrate e il passo lungo, favorito dall’architettura elettrica, permettono di sfruttare maggiormente lo spazio a disposizione. «Nel caso specifico si tratta di una vettura di segmento B, una vettura compatta caratterizzata dalla lunghezza di poco superiore ai quattro metri», spiega Bitti, sottolineando come l’architettura permetta di ottenere «un’abitabilità interna e un comfort di una categoria superiore, di un segmento C». Il bagagliaio offre 362 litri, mentre sul fronte tecnologico troviamo Digital Key 2.0, aggiornamenti OTA, Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Grid, oltre ai sistemi di assistenza alla guida. EV2 diventa così il modello che porta l’offerta elettrica Kia nel segmento B. Una gamma che, secondo quanto spiegato da Bitti, considerando anche i veicoli commerciali conta oggi dieci modelli elettrici.

Kia Open Lab parte dal tennis. Accanto all’automobile, la giornata è stata dedicata anche al lancio di Kia Open Lab, nuova piattaforma creativa e partecipativa attraverso la quale Kia Italia vuole coinvolgere nuovi talenti e community. Per la prima edizione il marchio ha scelto il tennis, consolidando un rapporto che passa dalla partnership con gli Australian Open, iniziata nel 2002, e dalla collaborazione con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, Brand Ambassador Kia coinvolti nel lancio del progetto. La prima iniziativa prende il nome di “Open Mic” e avrà l’obiettivo di selezionare l’Official Correspondent di Kia Italia agli Australian Open 2027. Il meccanismo parte da una sfida semplice: raccontare per 30 secondi un momento della propria vita quotidiana come se fosse un match di tennis in diretta. I contenuti saranno valutati sulla base di creatività, personalità e capacità narrativa e il vincitore volerà a Melbourne per seguire e raccontare il torneo sui canali social di Kia Italia.

Dall’auto allo sport, il filo conduttore è il movimento. EV2 e Open Lab rappresentano così due anime differenti della stessa giornata. Da una parte un modello con cui Kia amplia verso il basso la propria famiglia elettrica, puntando su dimensioni compatte, autonomia e tecnologia; dall’altra un progetto che utilizza il tennis per portare il marchio fuori dal tradizionale perimetro dell’automobile. Una strategia che, sul prodotto, continuerà comunque a muoversi su più fronti. Come sottolinea Bitti, infatti, «i programmi sono quelli di crescere con l’elettrico, ma anche continuare a supportare quella che è la domanda che soprattutto sul mercato italiano, in questo momento, ha ancora delle dimensioni predominanti rispetto all’elettrico». E mentre EV2 amplia la proposta a batteria del marchio, con Open Lab Kia prova ad allargare anche il proprio racconto: dalla strada al campo da tennis, mantenendo il movimento come denominatore comune.