Kia EV3, la piccola elettrica ha fino a 600 km di autonomia, arriva ad ottobre e parte da 35.950 euro

La Kia EV3 è sulla rampa di lancio e sono già pronti i prezzi per la gamma della piccola elettrica coreana che è pronta ad affiancare la EV6 e la EV9 in attesa della EV4, la EV5 e anche l’ancora più piccola EV2. L’EV3 è infatti lunga 4 metri e 30 e parte da 35.950 euro con la versione dotata di batteria da 58,3 kWh e nell’allestimento Air, alla base di un listino che comprende anche gli Earth, GT-line la GT-line Plus.

La Air ha di serie il climatizzatore automatico bizona, il cruise control adattivo con assistenza alla guida in autostrada, 7 airbag, mantenimento della corsia, allerta per il guidatore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, lo sblocco e l’avviamento a pulsante, i cerchi in lega da 17”, la maniglie a scomparsa, i fari full Led, i sedili e il volante rivestiti in pelle vegana, gli alzacristalli anteriori (automatici) e posteriori, strumentazione a tutto schermo (12,3”+5,3”+12,3”) con aggiornamento interfaccia uomo-macchina OTA e 7 anni di connessione inclusa, comandi al volante, navigazione satellitare con aggiornamento mappe gratuito per un anno, Android Auto e Apple CarPlay.

La Earth per 4mila euro in più aggiunge la consolle sul tunnel scorrevole, la chiave digitale, la climatizzazione a pompa di calore, il portellone elettrico, il sedile di guida a regolazione elettrica, i sedili anteriori e il volante riscaldati, la vernice metallizzata e perlata, i cerchi da 19”, la maniglie esterne automatiche, i vetri posteriori oscurati e rivestimenti in Tex Signature, il retrovisore interno elettrocromatico, il caricatore wireless e l’allerta per gli angoli ciechi, il traffico posteriore trasversale e per l’uscita dalla vettura.

La GT-line è offerta solo con la batteria da 81,4 kWh e, a parità di fattore, per 1.300 euro in più ha la guida assistita completa, le luci posteriori a Led, la pedaliera in alluminio, il volante rivestito in Tex Premium e infine il sistema di evitamento per gli ostacoli e di frenata agli incroci. La GT-line Plus ha la funzione V2L e V2G, il sistema di parcheggio in remoto, il tetto apribile, il sistema audio Harman Kardon, il sistema di visione perimetrico, l’head-up display, il monitor per gli angoli ciechi e la frenata autonoma in fase di parcheggio. La Air può completarsi con la pompa di calore (1.000 euro) e il Convenience Plus Pack (1.000 euro) che integra la dotazione di sicurezza.

La Earth ha a disposizione il Convenience Pack a 500 euro (guida assistita di livello 2, frenata automatica agli incroci e sistema di evitamento degli ostacoli). La batteria da 58,3 kWh è disponibile solo per gli allestimenti Air e Earth e quella da 81,4 KWh, disponibile invece su tutti e quattro i livelli di dotazione, comporta un aggravio di 4.000 euro. L’unico motore disponibile (per ora) eroga 150 kW e, come tutte le Kia, anche la EV3 gode di una garanzia di 7 anni o 150.000 km che vale anche per la batteria, qualora la sua efficienza scenda sotto il 70%. Inclusa anche la manutenzione programmata per i primi 2 anni/30.000 km. L’arrivo nei concessionari è previsto per ottobre.