Kia EV3, il Suv compatto elettrico e accessibile. Autonomia record da 605 km e tecnologia al top

Design innovativo, abitabilità al top e tecnologia all'avanguardia sono nel Dna di EV3, il nuovo SUV della Kia dalle dimensioni compatte, completamente elettrico, con il quale la casa coreana mira a rendere accessibile l'experience dei suv elettrici ad una platea molto più ampia. Con un'autonomia di guida nel ciclo WLTP che arriva fino a 605 km e una capacità di ricarica rapida, EV3 è in grado di fornire una risposta esauriente alle perplessità più ricorrenti che ancora riguardano i veicoli elettrici. L'ultima nata della Kia è stata oggetto di un test drive internazionale lungo le strade di Seoul. Un percorso di quasi 200km che ci ha portato fino a Sihwa Narae e ad altre località nei dintorni della capitale coreana.

La maggior parte del tragitto è stato sulle trafficate highway dove la Ev3 ha dimostrato di muoversi con agilità e offrendo una comodità di viaggio a tutti i livelli. In particolare la EV3 si distingue per una presenza su strada 'importante': è lunga 4.300 mm, larga 1.850 mm, alta 1.560 mm con un passo di 2.680 mm come quello della sorella più grande Sportage che però è lunga 4.485 mm. Nel muso i fari verticali posizionati alle estremità del frontale dalla superficie pulita, contribuiscono a creare un aspetto ampio e deciso. Le luci diurne (DRL), collocate verticalmente, sottolineano ulteriormente il design della mascherina Tiger Face di EV3.

Nella vista laterale, EV3 si caratterizza per linee decise che suggeriscono forza e al tempo stesso agilità e dinamismo. Il tetto allungato ed inclinato, invece, si inserisce senza soluzione di continuità nel portellone posteriore con un effetto quasi da berlina. Il design pulito e geometrico delle luci posteriori si integra nel lunotto, ponendo in risalto le linee futuristiche del portellone dall'aspetto ampio, tecnico ed elegante, perfettamente ispirato all'iconica firma del brand, Tiger Face Star Map. Il nuovo SUV compatto di Kia monta un propulsore elettrico all'avanguardia progettato sulla specifica piattaforma modulare globale elettrica (E-GMP) del Gruppo ed è alimentato da batterie di quarta generazione. EV3 Standard viene offerto esclusivamente con una batteria da 58,3 kWh, mentre la variante Long Range viene proposta con una batteria da 81,4 kWh. Entrambi i modelli utilizzano un motore elettrico da 150 kW/204 CV, che garantisce un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 7,5 secondi con una velocità massima di 170 km/h.

EV3 Long Range fornisce un'autonomia di percorrenza stimata fino a 605 km (WLTP). Quando la batteria di EV3 necessita di essere ricaricata, i passeggeri possono rilassarsi nel comfort dell'abitacolo progettato come uno spazio abitativo modulare, mentre l'avanzato sistema di gestione della ricarica di Kia, Vehicle Charging Management System, permette un tempo di ricarica dal 10 all'80% della batteria di circa 31 minuti. Quando abbiamo iniziato il test drive avevamo una carica dell'85% con una percorrenza stimata di 533 km e dopo aver percorso i 200km della prova avevamo ancora 350km di autonomia. Fra le auto oggetto del test drive vi era anche la versione GT-line dal carattere ancor più deciso e sportivo.

Alla vista anteriore, il rivestimento inferiore a contrasto enfatizza ulteriormente il design dinamico, mentre il paraurti inferiore integrato crea un look più sportivo e raffinato. La grafica decisamente tecnica, declinata in verticale e orizzontale, contribuisce a realizzare un'immagine più audace in netto contrasto con le ampie aree rivestite di nero. Questo approccio si ripete anche nella parte posteriore, con la caratteristica configurazione ad ala triangolare sul paraurti inferiore, che crea un effetto spiccatamente sportivo. EV3 ha un abitacolo spazioso che può ospitare comodamente cinque persone. È stato concepito come uno spazio improntato alla massima funzionalità ed efficienza, molto simile ad uno spazio abitativo, proprio per essere apprezzato in ogni viaggio e anche nelle fasi di ricarica. La console centrale offre un tavolino che può scorrere per 12cm e un'area portaoggetti dove vi è anche lo spazio per la ricarica wireless del telefono. Un display widescreen da quasi 30 pollici - suddiviso in un quadro strumenti da 12,3 pollici, un pannello da cinque pollici dedicato al sistema di climatizzazione e da un ulteriore display AVN da 12,3 pollici - permette il comando touch delle diverse funzionalità tra cui quella di controllo del clima. Lo schermo si sviluppa fino al centro del cruscotto, permettendo anche al passeggero anteriore l'accesso alle funzionalità di intrattenimento e navigazione. Per gli interni vi è la possibilità di scegliere tra un'ampia selezione di colori, materiali e finiture ispirati agli elementi naturali di Aria, Terra e Acqua.

Il volume di 25 litri del frunk e la capacità di carico di 460 litri del bagagliaio posteriore fanno segnare i migliori valori del segmento. A livello di sicurezza, Kia ha dotato EV3 di una serie di funzionalità avanzate solitamente prerogativa dei SUV elettrici di grandi dimensioni. Le tecnologie ADAS di EV3 includono, fra l'altro, Electric Dynamic Torque Vectoring Control, eDTVC, atto a garantire che la potenza venga trasferita alle ruote in modo fluido e stabile. Il Forward Collision-Avoidance Assist, il Lane Keeping Assist, l'Highway Driving Assist e il Reverse Parking Collision-Avoidance Assist forniscono un ulteriore supporto e sicurezza per i conducenti. L'Head-up Display (HUD), da 12 pollici, proietta informazioni utili sul parabrezza senza obbligare il conducente a distogliere lo sguardo dalla strada. Inoltre EV3 è il primo modello a beneficiare della nuova tecnologia di frenata rigenerativa i-Pedal 3.0 di Kia, che permette al conducente di modulare l'intensità della frenata rigenerativa in base alle proprie preferenze, consentendo la guida con un solo pedale. Questo sistema massimizza l'efficienza energetica e riduce notevolmente l'affaticamento nei lunghi viaggi, consentendo di aumentare la percorrenza con una singola carica. Il prezzo di Kia EV3 parte da 35mila euro e arriverà sulle strade italiane entro la fine del 2024.