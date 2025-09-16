Kia EV4, l’elettrica di segmento C con un’abitabilità da record e un’autonomia di oltre 600 km parte da 37.950 euro

La Kia EV4 è pronta a sbarcare sul mercato italiano con un prezzo che parte da 37.950 euro per la variante hatchback a 5 porte prodotta a Zilina, in Slovacchia, per sfidare le altre concorrenti del segmento C facendo leva su stile, autonomia, abitabilità e dinamica di guida.

La EV4 è infatti la prima elettrica di Kia con carrozzeria non Suv o crossover, la prima prodotta in Europa e anche la prima in assoluto a racchiudere in un’unica denominazione due varianti di carrozzeria: la già citata 5 porte prodotta a Zilina, pensata in modo specifico per i nostri mercati, e la 4 porte fastback, concepita invece per i mercati globali e prodotta a Gwangmyeong, in Corea del Sud.

La Kia EV4 è basata sulla piattaforma E-GMP, nella variante a motore anteriore con architettura elettrica a 400 Volt già utilizzata sulla EV3. La 5 porte è lunga 4,43 metri e ha un bagagliaio da 435 litri, da 490 litri la 4 porte che è 30 cm più lunga. Pari per entrambi la larghezza (1,86), l’altezza (1,48) e il passo di 2,82 metri che permette di ottenere un’abitabilità posteriore record per la categoria.

Tutte le EV4 avranno un solo motore da 150 kW con due batterie: da 58,3 kWh di capacità e da 81,4 kWh. La prima è ricaricabile in corrente continua a 101 kW e assicura un’autonomia di 440 km per la 5 porte e di 456 km per la 4 porte, grazie alla sua migliore aerodinamica; la seconda fino a 128 kW con un’autonomia rispettivamente, di 625 km e 633 km, la migliore del suo segmento.

Il caricatore di bordo a corrente alternata è da 11 kW e permette anche il plug&charge, il V2G, il V2H e il V2L. La strumentazione è digitale su tre schermi allineati (12,3”+5,3”+12,3”) più l’head-up display a richiesta. Il sistema infotelematico di bordo è ad Intelligenza Artificiale e i comandi sono fisici, a sfioramento e aptici e l’app permette di interagire a distanza con la vettura e di fare da chiave condivisibile con altri 15 utenti.

La navigazione è online e comprende anche Google Places e c’è uno store che permette di integrare funzioni opzionali e pacchetti di intrattenimento. L’attenzione all’ambiente anche per la realizzazione dell’abitacolo con materiali, collanti e vernici di derivazione bio o riciclati e riciclabili, dunque sostenibili e circolari. Di elevato livello la sicurezza che permette la guida autonoma di livello 2 e comprende il cambio di corsia automatico e il parcheggio automatico in remoto.

Come anticipato, la Kia EV4 5 porte con batteria da 58,3 kWh in allestimento Air parte da 37.950 euro ai quali bisogna aggiungere altri 5mila euro se si opta per la batteria da 81,4 kWh. Anche l’allestimento Earth è disponibile con entrambi i livelli di autonomia mentre il GT-Line Launch Editon si può prendere solo con quello superiore e fa praticamente quasi il pieno di dotazioni con una caratterizzazione specifica interna ed esterna.

In verità l’allestimento più ricco è il GT-Line Plus che ha tutto per la sicurezza, il comfort e ha head-up display, impianto audio Harman Kardon, V2L e tetto apribile in vetro. La fastback 4 porte viene proposta invece in una sola versione con allestimento GT-Line (disponibile anche sulla 5 porte e batteria da 81,4 kWh con un’autonomia di 612 km (ridotta leggermente per la presenza degli pneumatici su cerchi da 19”) ad un prezzo di 50.100 euro. In arrivo versione bimotore a trazione integrale tra cui l'immancabile GT ad alte prestazioni.