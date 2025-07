Kia EV5, cresce la famiglia nativa elettrica: il Suv di classe media pensato per l'Europa

Kia espande la gamma a ruote alte 100% elettrica con il C-Suv EV5 realizzato sulla piattaforma modulare elettrica globale (E-GMP), con tecnologia da 400 V. Robusto e raffinato nel design, è squadrato e imponente, presenta dei tratti stilistici che richiamano la più grande EV9, ed offre tre misure per i cerchi: da 18 a 20 pollici, quest'ultimi appannaggio della più sportiva EV5 GT. L'abitacolo di questa vettura lunga circa 4,60 metri è ampio, grazie anche ad un passo di 2,75 metri, e una volta abbattuti i sedili posteriori, il bagagliaio, che di base ha un volume di carico di 566 litri, arriva fino ad un massimo di 1.650 litri, a cui si aggiungono i 44,4 litri del frunk anteriore.

Progettato per offrire comfort nei viaggi, come dimostra la presenza di sedili che includono anche funzioni di massaggio per il conducente, e con interni realizzati con PET riciclato per sedili e tappeti e bioschiuma per sedili, console centrale e poggiatesta, questo Suv sfoggia sulla plancia un Panoramic Wide Display che combina un quadro strumenti da 12,3 pollici, uno schermo per l'infotainment da 12,3 pollici ed un display per il climatizzatore da 5,3 pollici. Il sistema multimediale si avvale di aggiornamenti over-the-air, e con la navigazione online la vettura fornisce informazioni cartografiche in tempo reale basate su dati del server aggiornati ogni 4 settimane.

Non mancano un sistema di climatizzazione è a tre zone e funzionalità come la Digital Key 2.0, il riconoscimento delle impronte digitali, l'impianto audio Harman Kardon Premium, e la possibilità di gestire l'entrata e l'uscita da un parcheggio rimanendo fuori dall'auto. Sotto pelle EV5 nasconde un pacco batteria generoso, da 81,4 kWh, che promette un'autonomia di 530 chilometri, secondo il ciclo WLTP, e vanta una velocità di ricarica dal 10 all'80% di appena 30 minuti dalle colonnine a corrente continua. Il powertrain elettrico da 160 kW, circa 218 CV, e 295 Nm di coppia consente al nuovo Suv Kia di scattare da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 165 km/h, mentre il sistema i-Pedal 3.0 offre al guidatore la possibilità di procedere utilizzando un solo pedale.

Inoltre, lo Smart Regeneration System Plus utilizza i dati di navigazione per regolare automaticamente la frenata e la velocità in base a incroci e variazioni dei limiti di velocità, allo scopo di incrementare l'efficienza energetica e il comfort di guida. Dotato di ricarica bidirezionale, inclusa la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che offre fino a 3,6 kW di potenza, EV5 consente di alimentare e ricaricare dispositivi esterni tramite una presa interna o un adattatore esterno; inoltre è già dotato dell'hardware necessario per la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G). Sul fronte sicurezza, oltre a sette airbag e rinforzi strutturali, sono presenti tutti gli ADAS di ultima generazione.