Kia EV6 ed EV6 GT, ecco le versioni aggiornate. Si rinnova il primo modello elettrico del marchio basato su piattaforma E-GMP

Kia EV6 ed EV6 GT sono disponibili nella versione aggiornata anche per il mercato italiano a una prezzo di listino che parte rispettivamente da 46.500 e 75.850 euro. Il rinnovamento di EV6, primo modello elettrico del marchio basato sulla rivoluzionaria piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform), coinvolge molteplici aspetti, dal design esterno alle prestazioni della batteria migliorate, grazie all'introduzione di un accumulatore da 84 kWh. Abbracciando il concetto di "'Modern Contrast'", la nuova EV6 si propone con il nuovo family feeling di Kia: il frontale ora incorpora le luci diurne (DRL) con l'illuminazione Star Map (anche al posteriore), che conferisce un look futuristico e sportivo. L'estetica complessiva è esaltata da una linea armonica che collega il cofano alla sezione inferiore del veicolo, nonché dal design del paraurti a forma di ala, che aggiunge ulteriore dinamismo. Gli interni della nuova EV6 sono stati aggiornati con eleganti elementi di design come il volante. Mentre il display panoramico mostra un'impostazione votata allo spazio e all'organizzazione. La nuova illuminazione dell'abitacolo enfatizza, invece, lo sviluppo orizzontale degli interni, con un effetto visivo di grande impatto.

EV6 viene ora proposta con una nuova batteria di quarta generazione che offre una maggiore densità energetica: da 58 kWh a 63 kWh per la versione Standard Range e da 77,4 kWh a 84 kWh per la versione Long Range. Questo si traduce in un'autonomia maggiore, che consente di percorrere con una singola carica fino a 582 km (WLTP). La gamma motori comprende una soluzione a trazione posteriore (RWD), per un massimo di 168 kW (229 CV) e 350 Nm di coppia, e a trazione integrale (AWD), con due motori, per un massimo di 239,3 kW (325 CV) di potenza e 605 Nm di coppia.

Passando alla sportiva EV6 GT, l'aggiornamento offre più potenza, maggiore autonomia e prestazioni più elevate grazie alla batteria da 84 kWh e all'introduzione del Launch Control, un sistema orientato alla performance e progettato per ottimizzare l'accelerazione da fermo, intervenendo sull'equilibrio tra erogazione di potenza e trazione. Il propulsore che serve la trazione all-wheel drive (AWD) eroga fino a 650 cavalli se si attiva con il pulsante specifico sul volante, la funzione Launch Control, mentre in modalità GT i cavalli disponibili sono 609.

Questa versione aggiornata ad alte prestazioni, derivata dalla EV6 Car of the Year 2022, accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi con Launch Control attivato e raggiunge una velocità massima di 260 km/h, rendendola, di fatto, la Kia di produzione più potente di sempre. Questa potenza è abbinata a prestazioni ed efficienza, con una batteria più grande che aumenta l'autonomia a 450 km, che diventano 550 km se la guida avviene esclusivamente in città. Quanto alla ricarica, grazie al sistema di ricarica rapida da 800 Volt la batteria passa dal 10 all'80% in 18 minuti.