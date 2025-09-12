Kia, evoluzione Stonic: stile originale e motori più efficienti. Crossover compatto pensato per l'Europa

Nuove linee esterne, un interno dallo stile più deciso, motori efficienti e la tecnologia che serve per garantire la sicurezza a bordo. Kia Stonic, crossover compatto del brand sudcoreano, rinasce con una serie di innovazioni e aggiornamenti di design. Con la filosofia di design «Opposites United» di Kia, ora il crossover sfoggia uno stile più in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti del suo mercato principale, l'Europa. Rispetto alla generazione precedente, il modello mantiene le dimensioni compatte della lunghezza, che è stata aumentata di 25 millimetri grazie ai paraurti anteriori e posteriori ridisegnati. Il frontale introduce diverse modifiche, tra cui l'illuminazione Star Map Signature di Kia, griglie anteriori e inferiori più prominenti e strutturate e un parafango anteriore aggiornato. Il restyling prosegue anche nella parte posteriore, con un nuovo layout del portellone, luci posteriori con design distintivo, un diffusore aggiornato e un paraurti posteriore dalla forma più pulita. I nuovi disegni dei cerchi, che comprendono misure da 16 e 17 pollici in lega, contribuiscono ad un aspetto più deciso.

I cerchi in lega da 17 pollici per l'allestimento GT-Line avranno, inoltre, un design dedicato. La palette di tinte carrozzeria è stata arricchita con due nuovi vivaci colori — Adventurous Green e Yacht Blue. Dal punto di vista delle motorizzazioni, Stonic è disponibile con un propulsore benzina 1.0 T-GDI da 100 CV. In alternativa, i clienti possono optare per una versione mild-hybrid (Mhev) da 115 CV. Entrambi i motori sono disponibili con cambio manuale a sei marce o cambio automatico a doppia frizione a sette marce. Nell'abitacolo sono state introdotte rifiniture premium: il nuovo layout con doppio display panoramico combina due schermi connessi da 12,3 pollici per una strumentazione digitale e un sistema di infotainment innovativo. Il display touch multimodale sostituisce i tradizionali comandi HVAC con un'interfaccia che consente al conducente di passare con facilità dalle impostazioni climatiche ai menu di infotainment.

L'abitacolo presenta nuovi design del volante a due e tre razze, un pomello del cambio e una console centrale ridisegnati e un design aggiornato del cruscotto. I miglioramenti interni, come le porte di ricarica rapida Usb-C, la ricarica wireless per smartphone e l'illuminazione ambientale, offrono un'esperienza di guida più raffinata. Nuova Stonic è dotato di Kia Connect, con servizi basati su cloud e diagnostica del veicolo in tempo reale. I conducenti possono anche controllare e interagire il proprio veicolo da remoto tramite l'app Kia. La chiave digitale, consente ai conducenti di sbloccare e avviare il veicolo utilizzando uno smartphone o uno smartwatch compatibile. Nuova Stonic vanta una suite ampliata di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas).

Utilizzando sensori radar nel paraurti posteriore, il sistema Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) monitora gli angoli ciechi per aiutare a prevenire le collisioni durante i cambi di corsia. Il sistema Safe Exit Warning (SEW) avvisa gli occupanti della presenza di utenti della strada che si avvicinano da dietro prima dell'apertura delle portiere. Con l'aiuto di una telecamera frontale e di sensori radar, il sistema Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5) contribuisce a mitigare o prevenire le collisioni rilevando potenziali pericoli sulla strada davanti al veicolo.