Kia, ibrida, plug-in o elettrica, la seconda generazione della Niro è sempre più amica del'ambiente. Anche nei materiali

FRANCOFORTE – Si dice “elettrificazione accessibile”, si legge nuova Kia Niro. Il costruttore rilancia il crossover che in Europa ha già venduto in 310.000 unità dal 2016. In Italia arriva tra giugno e luglio a cominciare dalla declinazione ibrida da 141 Cv del sistema che abbina il millesei a benzina all'unità elettrica da 44 e al piccolo accumulatore da 1,32 kWh. La seconda generazione è più lunga di oltre 6 centimetri e arriva a 4,42 metri con un passo maggiorato di 20 millimetri (2.720) che assicura più spazio a occupanti e bagagli (fino a 495 litri per l'elettrica con i sedili in posizione standard e fino a 1.455 per la ibrida con i divani posteriori abbattuti). Le proporzioni, insomma cambiano parecchio, così come cambiano il posteriore e il montante C, diventato un elemento di design destinato a migliorare l'aerodinamica.

Le altre due motorizzazioni sono la plug-in da 183 Cv (86 elettrici) e l'elettrica da 204 e 225 Nm di coppia: entrambe arriveranno dopo l'estate e tutti i prezzi sono ancora in corso di definizione. Le batterie da 11,1 e 64,8 kWh garantiscono percorrenze che il costruttore ipotizza fino a 65 e 463 chilometri: è una stima perché le omologazioni non ci sono ancora. Gli ingegneri di Kia hanno migliorato sostenibilità ed efficienza dei modelli ibridi proponendo la modalità di guida Green Zone, eliminando l'ingranaggio della retro, marcia che avviene esclusivamente in modalità elettrica, e adottando (per la sola plug-in) un nuovo radiatore, il primo a coefficiente di temperatura positivo ad alto voltaggio.

La funzione Green Zone fa scattare automaticamente la guida a zero emissioni quando il sistema rileva spostamenti in ambito urbano o nei pressi di scuole o ospedali e può eventualmente venire scelta manualmente anche dal conducente. Con l'eliminazione della retromarcia “termica”, il costruttore ha limato di 2,3 kg il peso della trasmissione, mentre l'inedito radiatore dovrebbe aumentare la percorrenza in elettrico nelle aree o nelle stagioni in cui le temperature sono più rigide. Per la ricarica, grazie alla funzione rapida a corrente continua, Kia assicura tempi ridotti a 43 minuti (una decina in meno rispetto a prima) per un rifornimento tra il 10 e l'80%.

La casa coreana ha grandi ambizioni commerciali (4 milioni di veicoli venduti l'anno con il 2030, di cui la metà elettrificati e, di questi, 1,2 milioni a zero emissioni), ma anche ambientali e per questo punta su materiali più sostenibili e meno impattanti, utilizzati anche per la realizzazione del nuovo crossover. Tipo il rivestimento del padiglione in carta da parati riciclata, i pannelli delle portiere verniciati con prodotti senza composti organici volatili (Voc), sedili in pelle vegana con tessuti bio ricavati dalle fibre di eucalipto e base del parabrezza al 75% in fibre di recupero. Il conducente ha a disposizione l'head-up display (verosimilmente a richiesta) da 10'' e assieme agli occupanti beneficia di due schermi digitali da 10,25''. Gli Adas della Niro sono raggruppati nel pacchetto DriveWise di Kia. Tra le novità ci sono il dispositivo per il parcheggio autonomo e quello per la ricarica di altri dispositivi elettrici, come un monopattino, una bici o un frigo portatile.