Nuova Stonic spicca per interni raffinati e digitalizzazione evoluta. Il crossover compatto di Kia compie un salto nel futuro

La nuova Kia Stonic compie un passo avanti sul fronte degli interni e della digitalizzazione, portando nel segmento dei crossover compatti soluzioni tipiche di categorie superiori. Il rinnovamento del modello non si limita al design esterno, ma punta in modo marcato su un abitacolo più tecnologico, connesso e orientato all'esperienza digitale del conducente. Elemento centrale dell'abitacolo è il nuovo panoramic dual display, composto da due schermi affiancati da 12,3 pollici ciascuno, che integrano strumentazione completamente digitale e sistema di infotainment di ultima generazione. Una soluzione che consente una lettura chiara e immediata delle informazioni di guida e un accesso intuitivo alle principali funzioni del veicolo, elevando la percezione qualitativa della Stonic.

La digitalizzazione coinvolge anche l'interfaccia di comando: i tradizionali pulsanti del climatizzatore lasciano spazio a un display touch multimodale, che permette di passare rapidamente dalla gestione dell'impianto HVAC ai menu dell'infotainment, contribuendo a un design più pulito e moderno della plancia. Nuovi anche il volante, disponibile a due o tre razze, il pomello del cambio e la console centrale, rivisti per migliorare ergonomia e funzionalità. Sul fronte della connettività, la nuova Stonic è equipaggiata con Kia Connect, che offre servizi basati su cloud, informazioni sul traffico in tempo reale e diagnostica del veicolo.

Tramite l'app dedicata, il conducente può interagire con l'auto da remoto, monitorandone lo stato e gestendo alcune funzioni a distanza. Debutta inoltre la chiave digitale, che consente di sbloccare e avviare il veicolo utilizzando smartphone o smartwatch compatibili. A completare l'esperienza digitale contribuiscono dotazioni come la ricarica wireless per smartphone, le prese USB-C per i passeggeri anteriori e posteriori e l'illuminazione ambientale, pensata per creare un'atmosfera più raffinata durante la guida notturna.