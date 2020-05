Kia in pole position nella sfida elettrica. Le declinazioni a batterie di e-Soul ed e-Niro, pronte allo sbarco anche in Italia

MILANO - La strada è tracciata, con chiarezza e senza incertezze a dispetto della pandemia. L'obiettivo è ambizioso e altrettanto chiaro: fare di Kia una protagonista di primo piano nella corsa verso la mobilità del futuro.

Un futuro all'insegna dell'elettrificazione che per il marchio coreano è già iniziato, come confermano i dati che hanno visto i modelli 100% elettrici – la cui offerta è stata recentemente innervata con le declinazioni «alla spina» e-Soul ed e-Niro, pronte allo sbarco anche in Italia – passare negli ultimi 5 anni dall'1% delle vendite europee del brand al 6% consuntivato nel primo trimestre del 2020 grazie alle 6.811 immatricolazioni a batteria (+75% sullo stesso periodo dell'anno precedente) su un totale di 113.026 Kia consegnate ai clienti nell'area Ue-Efta-Regno Unito.

Non è che l'inizio di un'accelerazione che entro il 2026 dovrà portare la quota delle Kia elettriche oltre il muro del 20% in Europa (e a 500.000 unità all'anno nel mondo) come previsto dal «Plan S», il piano strategico presentato all'inizio dell'anno e imperniato sul debutto nel prossimo quinquennio di 11 veicoli elettrici destinati al mercato globale con configurazioni di carrozzeria che spaziano dalle berline ai Suv e alle monovolume.

Il primo esemplare di questa nuova generazione, realizzata su una piattaforma specifica, sarà presentato in Europa nel 2021. Si tratta di un crossover dal design innovativo capace di esaltarne la sportività superando i tradizionali canoni estetici della categoria e di regalare inedite sensazioni di guida «condite» da oltre 500 km di autonomia con tempi di «rifornimento» dell'ordine dei 20 minuti grazie alla ricarica rapida a 400 V (rivolta ai clienti più attenti ai costi) o super rapida a 800 V della famiglia di cui questo modello segnerà la nascita e che punta molto sul Vecchio Continente.

Il direttore operativo di Kia Motors Europe Emilio Herrera spiega infatti che «molte delle nuove Kia elettriche saranno offerte in Europa perché qui è prevista una forte crescita di questo specifico mercato, e i risultati registrati con il lancio di e-Niro ed e-Soul rappresentano un messaggio che non possiamo ignorare».

In attesa comunque che l'era del «full electric» arrivi a pieno regime, Kia non trascura nessuna delle alternative già disponibili, considerando l'elettrificazione nelle sue varie forme un asset fondamentale per le ambizioni del marchio. Ogni nuova linea di prodotto lanciata in Europa comprenderà quindi almeno una versione in tutto o in parte a batteria, non importa se del tipo mild o full hybrid, ibrida plug-in (Phev) o elettrica pura (EV).